Lady Gaga: Όλα άλλαξαν στη ζωή της, μετά τη γνωριμία με τον Μάικλ Πολάνσκι - “Είναι ο καλύτερος φίλος μου”

Η Lady Gaga μιλάει με εγκάρδια λόγια για τον μέλλοντα σύζυγό της

Η Lady Gaga διανύει μια πολύ δημιουργική και όμορφη περίοδο στη ζωή της ενόψει της πρεμιέρας της ταινίας της «Joker: Folie à Deux» στις κινηματογραφικές αίθουσες. Η τραγουδίστρια αδημονεί για την προβολή της σε ολόκληρο τον πλανήτη και τα σχόλια του κοινού και των κριτικών.

Η Lady Gaga βρίσκεται στην πιο ώριμη φάση της σε επαγγελματικό επίπεδο και κάθε φορά που προχωράει ένα βήμα παρακάτω και εξελίσσεται, νιώθει πλήρης. Ο πρωταγωνιστικός ρόλος της στο Joker ήταν το επόμενο βήμα, το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Παράλληλα, όλα είναι έτοιμα για την κυκλοφορία του καινούργιου άλμπουμ της με τίτλο «Harlequin», που συνοδεύει τον Joker.

Lady Gaga Says ‘Everything’ Changed When She Fell in Love with Fiancé Michael Polansky: ‘My Best Friend’ (Exclusive) https://t.co/vEnenPalTn