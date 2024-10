Diddy: Κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά 9χρονο παιδί - Στις 120 οι καταγγελίες εις βάρος του

Σοκάρουν οι κατηγορίες κατά του Diddy, την ίδια στιγμή που ο ίδιος κρατείται από την αστυνομία

Η υπόθεση του Diddy απασχολεί ολόκληρο τον πλανήτη τις τελευταίες ημέρες, με τη μία σοκαριστική αποκάλυψη να γίνεται μετά την άλλη. Κι ενώ το διαδίκτυο έχει πλημμυρίσει από πληροφορίες και θεωρίες σχετικά με τα περιβόητα πάρτι που διοργάνωνε και την παραβατική συμπεριφορά του, ο ίδιος έχει συλληφθεί και βρίσκεται υπό κράτηση.

Ο γνωστός ράπερ κατηγορείται για εκβιασμούς, βιασμούς, κακοποιήσεις, παρενοχλήσεις και σωματεμπορία, ωστόσο ο ίδιος τα αρνείται όλα, επιμένει στην αθωότητά του και ζητάει από τις αρχές να βγει από τη φυλακή με εγγύηση. Μέχρι τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, η αστυνομία έχει απορρίψει δύο φορές το αίτημά του για αποφυλάκιση με την καταβολή χρηματικού ποσού, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζει την έρευνα.

Sean 'Diddy' Combs Accused of Sexually Abusing 9-Year-Old Boy as 120 People Allege Abuse https://t.co/YxmNbsrz9F

Σύμφωνα με το People, ο αριθμός των καταγγελιών που έχουν γίνει εις βάρος του Diddy αγγίζουν τις 120. Ανάμεσά τους και αυτή ενός 9χρονου παιδιού, το οποίο τον κατηγορεί για σεξουαλική επίθεση και κακοποίηση, όπως υποστηρίζει ο συνήγορός του. Και αυτή δεν είναι η μόνη περίπτωση παιδιού, αφού ο δικηγόρος, Τόνι Μπάζμπε, αποκαλύπτει πως πολλοί ανήλικοι έχουν πέσει θύματα του Diddy μέσα στα χρόνια.

«Κάποια αγόρια βρέθηκαν εκεί για να κάνουν ακρόαση. Όλοι προσπαθούσαν να πετύχουν μια δισκογραφική δουλειά. Όλοι τους ήταν ανήλικοι. Αυτός ο 9χρονος κακοποιήθηκε σεξουαλικά με την υπόσχεση τόσο στον ίδιο όσο και στους γονείς του ότι θα υπογράψουν ένα συμφωνητικό για δίσκο», ανέφερε ο δικηγόρος. Να τονιστεί, ότι σύμφωνα με τις επίσημες καταθέσεις, 25 από τα θύματα είναι ανήλικα παιδιά. Στη λίστα με τους 120 καταγγέλλοντες περιλαμβάνονται τόσο άνδρες όσο και γυναίκες.

More than 100 people to sue Sean 'Diddy' Combs alleging rape, assault and sexual exploitation, says lawyer representing accusers https://t.co/Sc6qpwSQJZ