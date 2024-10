Λάνα Ντελ Ρέι: “Ο σύζυγός μου είναι ένας και μοναδικός. Είμαστε πολύ χαρούμενοι”

Η Λάνα Ντελ Ρέι είναι full in love με τον - πλέον - σύζυγό της, Τζέρεμι Ντουφρέν

Η Λάνα Ντελ Ρέι ανήκει και επίσημα πλέον στην κατηγορία των παντρεμένων, καθώς στις 26 Σεπτεμβρίου ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον σύντροφό της, Τζέρεμι Ντουφρέν. Το ζευγάρι διοργάνωσε μια απλή και λιτή τελετή δίπλα στο ποτάμι, έχοντας στο πλευρό του τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Οι δυο τους μπορεί να μην ανακοίνωσαν δημόσια την είδηση του γάμου τους, όμως οι παπαράτσι φρόντισαν να «κλέψουν» μερικά στιγμιότυπα από τον υπαίθριο χώρο που πραγματοποιήθηκε το μυστήριο. Η Λάνα Ντελ Ρέι έφτασε στην εκκλησία συνοδευόμενη από τον πατέρα της, φορώντας ένα second hand νυφικό, το οποίο αγόρασε από κατάστημα. Εκεί, την περίμενε ο πλέον σύζυγός της, όπως και οι καλεσμένοι.

Lana Del Rey Says New Husband Jeremy Dufrene Is 'the One and Only': 'We're Very Happy' https://t.co/Ch3PgXdwhI