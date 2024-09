Η Λάνα Ντελ Ρέι αγόρασε το νυφικό της από second-hand κατάστημα (και μπράβο της)

Η Λάνα Ντελ Ρέι είναι πραγματικά η βασίλισσα του vintage

Η Λάνα Ντελ Ρέι έκανε παγκόσμια αίσθηση το 2011 με το τραγούδι της Video Games και την ρομαντική, vintage αισθητική της. Από τότε παραμένει η βασίλισσα της δαντέλας, του ρομαντικού floral, του βολάν, της νότιας Americana αισθητικής και της γλυκιάς vintage διάθεσης. Ναι, μπορούμε να πούμε πως δημιούργησε ένα ρεύμα και πώς επηρέασε πολύ κόσμο εκείνη την εποχή.

Η Λάνα Ντελ Ρέι λοιπόν αποφάσισε την προηγούμενη εβδομάδα να παντρευτεί τον εκλεκτό της καρδιάς της, Τζέρεμι Ντουφρένς, σε μια ιδιωτική μικρή τελετή στη Λουιζιάνα φορώντας νυφικό από κατάστημα με second-hand ρούχα. Μας κάνει εντύπωση; Όχι. Μας αρέσει αυτή η βιώσιμη, οικονομική και εναλλακτική προσέγγιση; Ναι. Ταιριάζει με την προσωπικότητα της τραγουδίστριας που γνωρίζουμε πάνω από μια δεκαετία; Ναι. Ε, μπράβο της θα πούμε εμείς.

Lana Del Rey got married to alligator tour guide Jeremy Dufrene today. (via Daily Mail) https://t.co/uwlWyK50xT