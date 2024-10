Diddy: Η μητέρα του παίρνει πρώτη φορά θέση στο σκάνδαλο - "Όλο αυτό μοιάζει με δημόσιο λιντσάρισμα"

Η μητέρα του Diddy μίλησε για πρώτη φορά για τις κατηγορίες κατά του

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τις παράνομες πράξεις του Diddy. Ο ράπερ βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας, καθώς ξετυλίγεται το κουβάρι γύρω από το σκάνδαλο που έχει σοκάρει τον πλανήτη τις τελευταίες εβδομάδες. Κι ενώ τα σεξουαλικά εγκλήματα αποτελούσαν την κύρια αιτία των κατηγοριών κατά του, όλο και πυκνώνουν οι φήμες που θέλουν τον Diddy να κρύβεται πίσω από τη δολοφονία του ράπερ Τούπακ το 1996 στα 25 χρόνια του.

Οι αρχές δημιούργησαν γραμμή καταγγελιών για τις δράσεις του Diddy και μέσα σε μόλις 24 ώρες δέχτηκαν πάνω από 12.000 κλήσεις. Ο ράπερ κατηγορείται για εκβιασμούς, βιασμούς, σεξουαλικές κακοποιήσεις, ξυλοδαρμούς, εμπορία λευκής σάρκας, προώθηση σε πορνεία κι άλλα που ακόμα δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Οι παράνομες πράξεις ξεσκεπάζονται η μία μετά την άλλη, την ίδια στιγμή που εκείνος δηλώνει αθώος και ζητάει να αφεθεί ελεύθερος.

Η μητέρα του Diddy, Τζανίς Σμολς Κομπς, βρίσκεται στο πλευρό του όλο αυτό το διάστημα και μιλώντας στο US Weekly αναφέρθηκε για πρώτη φορά στην υπόθεση του γιου της. «Έρχομαι σε εσάς σήμερα ως μια μητέρα που είναι συντετριμμένη και βαθιά λυπημένη από τις κατηγορίες εναντίον του γιου μου, Σον Κομπς. Είναι αποκαρδιωτικό να βλέπω τον γιο μου να κρίνεται όχι για την αλήθεια, αλλά για μια αφήγηση που δημιουργήθηκε από ψέματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η μητέρα του ισχυρίστηκε πως δεν έχει δοθεί στον γιο της η ευκαιρία να αποδείξει την αθωότητά του και να απαντήσει σε όλα όσα λέγονται εις βάρος του. «Το να γίνω μάρτυρας σε αυτό που φαίνεται να μοιάζει με δημόσιο λιντσάρισμα του γιου μου, πριν καν έχει την ευκαιρία να αποδείξει την αθωότητά του είναι πόνος αφόρητος για να τον εκφράσω με λόγια. Όπως κάθε άνθρωπος, έτσι και ο γιος μου αξίζει αυτή τη μέρα στο δικαστήριο, για να συμμεριστούν επιτέλους την πλευρά του και να αποδείξει την αθωότητά του», είπε.

Diddy’s mother Janice Combs releases a statement regarding her son’s legal troubles, “My son is not the monster they have painted him to be” pic.twitter.com/lFLvwm5wlC