Ο Κάνιε Γουέστ και η Μπιάνκα Σένσορι παραμένουν ζευγάρι - Η εμφάνιση που διέψευσε τις φήμες χωρισμού

Και επειδή μια εικόνα ισούται με χίλιες λέξεις, το ζευγάρι δείχνει ευτυχισμένο μαζί

Η σχέση του Κάνιε Γουέστ και της Μπιάνκα Σένσορι βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων τα τελευταία εικοσιτετράωρα και ο λόγος δεν είναι άλλος από τις φήμες διαζυγίου. Ο ράπερ και η αρχιτέκτονας φημολογούνταν ότι αποφάσισαν να δώσουν τέλος στη σχέση τους πριν από μερικές εβδομάδες και έτσι πλέον ζουν χωριστά.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, εκείνη ταξίδεψε στην Αυστραλία προκειμένου να περάσει χρόνο με την οικογένειά της, ενώ εκείνος παρέμεινε στο Τόκιο. Το ζευγάρι - που παντρεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2022 - θέλησε να διαψεύσει τα κακοντρεχή σενάρια για τη σχέση του και έτσι χθες εθεάθη σε εμπορικό κέντρο της περιοχής να κάνει τα ψώνια του.

Kanye West and wife Bianca Censori shut down divorce rumors with Tokyo shopping trip https://t.co/TvmZJmqku1 pic.twitter.com/xVyphqd7TH