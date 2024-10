Για τον Αλ Πατσίνο, η πατρότητα είναι ένα μίνι θαύμα: «Αυτό είναι η πραγματική αγάπη»

«Είναι υπέροχο να έχεις παιδιά. Για μένα, είναι μοναδικό»

O Aλ Πατσίνο μας έχει χαρίσει μερικούς από τους εμβληματικούς ρόλους σε όλα τα χρόνια της καριέρας του. Για τον ίδιο, όμως, το να είναι πατέρας είναι ίσως ο πιο σημαντικός ρόλος του. Στα 84 έτη του, ο Αλ Πατσίνο έχει τέσσερα παιδιά, με το μικρότερο να είναι 16 μηνών, και όπως δήλωσε σε συνέντευξή του, η αγάπη του για εκείνα του δίνει ζωή.

Μιλώντας στο περιοδικό PEOPLE, είπε πως «είναι υπέροχο να έχεις παιδιά. Για μένα, είναι μοναδικό. Μου αρέσει πολύ. Με άλλαξε, αν θέλετε να το πείτε έτσι, προς το καλύτερο. Άλλαξε τον τρόπο που έβλεπα τη ζωή. Η ιδέα του ότι επικεντρώνεσαι σε άλλους ανθρώπους, όχι στον εαυτό στου, στα παιδιά σου εκεί είναι η πραγματική αγάπη». Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός καλωσόρισε τον μικρότερο γιο του τον Ιούνιο του 2023, αλλά για εκείνον η πατρότητα, ακόμα και τώρα είναι ένα «μίνι θαύμα». «Λοιπόν, είναι πάντα το ίδιο. Είναι ένα μίνι θαύμα. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω. Το αγαπώ. Είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω τα παιδιά μου».

