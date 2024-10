Οι πολλές ζωές του Άλεκ Μπάλντουιν: Ο άνθρωπος με την πιο ανάρμοστη συμπεριφορά στο Χόλιγουντ, επιστρέφει τώρα με ένα ριάλιτι

Η ιστορία του Άλεκ Μπάλντουιν είναι γεμάτη με όλα τα κλισέ του Χόλιγουντ

Η πρόσφατη πρεμιέρα του Rust στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Camerimage στην Πολωνία, συνοδεύτηκε από γλυκόπικρα και αμφιλεγόμενα συναισθήματα. Ο λόγος που φιλοξενήθηκε εκεί, ήταν γιατί η αείμνηστη Χαλίνα Χάτσινς, η διευθύντρια φωτογραφίας της ταινίας που έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, τον Οκτώβριο του 2021, καταγόταν από την γειτονική Ουκρανία.

Το όπλο που βρέθηκε στο σετ, γεμάτο με σφαίρες, κρατούσε ο Άλεκ Μπάλντουιν. Τον περασμένο Ιούλιο, η δικαστής Μέρι Μάρλοου Σόμερ, απάλλαξε τον ηθοποιό από την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας, με την ομάδα υπεράσπισης του να υποστηρίζει προηγουμένως πως η πολιτεία απέκρυψε στοιχεία ευνοϊκά για την εκδίκαση της υπόθεσης. Αντ’αυτού, η υπεύθυνη για τα όπλα στην ταινία Rust, Χάνα Γκουτιέρεζ-Ριντ, αποφάσισε να δηλώσει ένοχη, ώστε να έχει μικρότερη ποινή φυλάκισης.

Ο Άλεκ Μπάλντουιν στο άκουσμα της απόφασης, έκλαψε. Αγκάλιασε τους δικηγόρους και τη σύζυγό του, γράφοντας έτσι το δικό του φινάλε σε μία δίκη που μπορούσε ο καθένας να παρακολουθήσει ζωντανά.

Ήταν πολλοί εκείνοι όμως που αναρωτήθηκαν, τι ακριβώς έκανε ο Άλεκ Μπάλντουιν, με καριέρα 30 ετών, σε μια παραγωγή γουέστερν με χαμηλό προϋπολογισμό. Εκτός από πρωταγωνιστής, ήταν και παραγωγός του Rust, θέλοντας μάλλον να γνωρίσει την καταξίωση με αυτό το project. Διότι ο ηθοποιός φαινόταν πολύ έτοιμος να γίνει μεγάλος σταρ του Χόλιγουντ στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ωστόσο οι κακές αποφάσεις του και ο ασταθής χαρακτήρας του, τού έβαζαν συνεχώς εμπόδια.

Άλεκ Μπάλντουιν: Πάντα στα πρόθυρα για κάτι σπουδαίο

Ο Άλεκ Μπάλντουιν φιλοδοξούσε να γίνει είτε ένας μεγάλος σταρ του Χόλιγουντ, είτε πρόεδρος των ΗΠΑ. Τελικά το δεύτερο σενάριο ναυάγησε, με την υποκριτική να κερδίζει την καρδιά του, παρατώντας για χάρη της την Νομική. Οι γονείς του δεν ήταν έτοιμοι γι’αυτή του την απόφαση: «Φώναζαν, έκλαιγαν και πανικοβλήθηκαν», είχε πει σε συνέντευξη του ο ίδιος.

Ο Άλεκ Μπάλντουιν δεν πτοήθηκε και μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, αποδεχόμενος κάθε ευκαιρία που του ερχόταν. «Πέρασα από 60 δουλειές», είχε πει κάποτε. Εργάστηκε ως οδηγός λιμουζίνας, ναυαγοσώστης, πωλητής σε κατάστημα ρούχων, σερβιτόρος και άλλα.

Ο νεαρός με τα γαλανά μάτια, απογοητευμένος που δεν είχε μπει στον χώρο της υποκριτικής, ετοιμαζόταν να επιστρέψει στο κολέγιο, όταν κάποιος παρατήρησε τα πολύ όμορφα χαρακτηριστικά του και έδωσε τα στοιχεία του σε έναν ατζέντη. Ο πρώτος ρόλος του Άλεκ Μπάλντουιν ήρθε, και ήταν στη σαπουνόπερα «The Doctors», όπου υποδύθηκε έναν νεαρό γιατρό. Κάπως έτσι, η τύχη του άρχισε να αλλάζει.

Getty Images / Aaron Rapoport

Μετά την δραματική σειρά, ο Άλεκ Μπάλντουιν κέρδισε έναν ρόλο στο spin-off «Dallas Knots Landing», το οποίο τον καταξίωσε και τον έκανε έναν από τους πιο περιζήτητους στη βιομηχανία. Όμως η φήμη, τον έριξε στην κοκαΐνη. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ο Μπάλντουιν έκανε υπερβολική χρήση, ωστόσο αυτό ήταν και το τελευταίο περιστατικό. Μέχρι και σήμερα παραμένει καθαρός.

Ο ηθοποιός, στη συνέχεια, προσπάθησε να αποστασιοποιηθεί από την τηλεόραση και άρχισε να κάνει εμφανίσεις σε μεγάλες ταινίες. Έπαιξε τον φίλο της Μελάνι Γκρίφιθ στο «Working Girl», πρωταγωνίστησε στο πλευρό της Μισέλ Φάιφερ στο «Married to the Mob» και μαζί με την Τζίνα Ντέιβις έκαναν το φανταστικό ζευγάρι στο «Beetlejuice». O πρώτος όμως σημαντικός ρόλος ήρθε με το «The Hunt for Red October», μια κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος, που είχε κάνει τρελές πωλήσεις.

Η ταινία σημείωσε επιτυχία και ήταν υποψήφια σε τρεις κατηγορίες για Όσκαρ. Η συνέχεια της φαινόταν πως θα είχε τον Άλεκ Μπάλντουιν ξανά στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ωστόσο η Paramount επέλεξε να μην ακολουθήσει την χρονολογική σειρά του μυθιστορήματος, αλλά να προσαρμόσει σε αυτό ένα προηγούμενο μυθιστόρημα.

Τόσο ο σκηνοθέτης της πρώτης ταινίας, Τζον ΜακΤίρναν, όσο και ο Άλεκ Μπάλντουιν, προτίμησαν να μη συνεχίσουν σε αυτήν την ιστορία. Έτσι ο ηθοποιός έβαλε πλώρη για το «A Streetcar Named Desire», αλλά δυστυχώς αυτή η συνεργασία δεν ευδοκίμησε. Τον ενημέρωσαν γρήγορα για αντικατάστασή του, αφού ο Χάρισον Φορτν, που αρχικά είχε απορρίψει τον ρόλο, είχε δηλώσει ξανά ενδιαφέρον.

Αυτό ήταν κάτι που ο Άλεκ Μπάλντουιν δεν ξεπέρασε ποτέ. Εκείνη την εποχή, βρισκόταν στα πρόθυρα να μπει στην A-λίστα του Χόλιγουντ, ωστόσο αυτή η αντικατάσταση έβαλε φρένο. Και δεν βοήθησαν ούτε οι ταινίες που ακολούθησαν, η αλήθεια είναι.

Οι φιλοδοξίες του ζωντάνεψαν το 1994, με το πολλά υποσχόμενο project «The Shadow». Η επιτυχία φαινόταν σίγουρη, πόσω μάλλον όταν στο σενάριο βρισκόταν ο Ντέιβιντ Κόεπ, που είχε γράψει και το Jurassic Park. Τελικά η ταινία δεν ενθουσίασε και συντρίφθηκε στο box office από τις «The Lion King» και «The Mask». Και ακόμα και όταν οι γίγαντες της βιομηχανίας, Γούντι Άλεν, Γουές Άντερσον και Ντέιβιντ Μάμετ, τον κάλεσαν, το αποτέλεσμα ήταν να του δώσουν δεύτερους ρόλους.

Ο Άλεκ Μπάλντουιν δεν ήταν ακριβώς σταρ, αλλά συμπεριφερόταν ως ένας τέτοιος. Η γνωριμία με την Κιμ Μπέισινγκερ, το 1990, στην ταινία The Marrying Man, και η μετέπειτα ταραχώδης σχέση τους, ήταν αγαπημένο θέμα του Τύπου. Τα γυρίσματα της ταινίας ήταν ένα χάος. Ένας μέλος είχε πει κάποια στιγμή: «Ειλικρινά, αν ήμουν άπορη και ζούσα στο δρόμο και κάποιος μου έδινε 1 εκατομμύριο δολάρια για να εργαστώ με τον Άλεκ και την Κιμ, θα αρνιόμουν».

Getty Images / Vinnie Zuffante

Ο ηθοποιός δήλωσε για την ταινία πως ήταν το μεγαλύτερο λάθος της ζωής του. Η σχέση του, πάντως, με την Μπέισινγκερ είχε την μεγαλύτερη απήχηση στα μέσα ενημέρωσης. Το 1998 ο γάμος τους πέρασε μεγάλη κρίση και έτσι οι δύο ηθοποιοί πήραν διαζύγιο. Η δικαστική διαμάχη τους, φανέρωσε χαρακτηριστικά του Άλεκ Μπάλντουιν που ήταν γνωστά από καιρό: δεν μπορούσε να διαχειριστεί τον θυμό του.

Η αναβίωση του Άλεκ Μπάλντουιν ήρθε μέσω της Τίνα Φέι, η οποία του έδωσε έναν εμβληματικό ρόλο στο «30 Rock», που θεωρείται μέχρι σήμερα ένα από τα καλύτερα sitcoms. Του χάρισε μάλιστα δύο Emmy και τρεις Χρυσές Σφαίρες.

Η επιτυχία του στη σειρά αναζωπύρωσε την αγάπη του για τις rom-com και έτσι βρέθηκε το 2009, στο «It's Complicated», μαζί με τους Μέριλ Στριπ και Στίβ Μάρτιν. Η χημεία τους ήταν τόσο καλή που αργότερα επιλέχθηκαν να παρουσιάσουν τα Όσκαρ.

Αλλά η ανάρμοστη συμπεριφορά του Άλεκ Μπάλντουιν τον έβαζε συνεχώς σε μπελάδες. Κανένας άλλος σταρ του Χόλιγουντ δεν είχε βρεθεί τόσο συχνά στα ταμπλόιντς, από τον ίδιο τον ηθοποιό.

Και ξαφνικά ένα ριάλιτι από τον Άλεκ Μπάλντουιν

Το πιο πρόσφατα ανακοινωθέν έργο του Άλεκ Μπάλντουιν, είναι ένα ριάλιτι. Ένα ριάλιτι με την οικογένεια του. Εννέα Μπάλντουιν υπόσχονται να προσφέρουν θέαμα, βγάζοντας όλη την καθημερινότητά τους στη φόρα. Αυτό σημαίνει ότι θα τα έχει όλα, προκειμένου να μην χαθεί το ενδιαφέρον των θεατών.

Τώρα, αν αυτό είναι ένα έργο που θα επαναφέρει τον Άλεκ Μπάλντουιν στο προσκήνιο, θα φανεί. Σε αυτό ελπίζει ο ίδιος, που όλα τα προηγούμενα χρόνια του, αυτό που φιλοδοξούσε δεν ήρθε.