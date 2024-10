Η Ντέμι Μουρ μιλά για τον Μπρους Γουίλις: “Η ασθένεια είναι αυτό που είναι και εσύ πρέπει να το αποδεχτείς”

Η Ντέμι Μουρ μίλησε για την κατάσταση υγείας του Μπρους Γουίλις, ο οποίος έχει διαγνωστεί με αφασία και άνοια

Η Ντέμι Μουρ και ο Μπρους Γουίλις μπορεί να πήραν διαζύγιο το 2000, όμως η σχέση τους παραμένει άριστη. Οι δυο τους μοιράστηκαν ένα μεγάλο μέρος της ζωής τους, απέκτησαν παιδιά, ωστόσο αργότερα αποφάσισαν πως θα είναι καλύτερο να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους. Παρ’όλα αυτά, ήταν και είναι μια αγαπημένη οικογένεια.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο η Ντέμι Μουρ έδωσε το «παρών» στο κινηματοαφικό φεστιβάλ Hamptons 2024, κατά τη διάρκεια του οποίου τιμήθηκε με το βραβείο «Career Achievement in Acting Award». Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της αναφέρθηκε στον Μπρους Γουίλις, αποκαλύπτοντας πως η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή.

