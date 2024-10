O βασιλιάς Κάρολος δέχτηκε επίθεση από γερουσιάστρια: «Δεν είσαι ο βασιλιάς μου, είσαι γενοκτόνος»

«Αυτή δεν είναι η γη σου, δεν είσαι ο βασιλιάς μου», φώναζε η 51χρονη γυναίκα στον βασιλιά Κάρολο

Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε στο κοινοβούλιο της Αυστραλίας στην Καμπέρα κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του βασιλιά Καρόλου. Ενώ ο μονάρχης της Βρετανίας βρισκόταν στο βήμα και εκφωνούσε τον λόγο του, μια γυναίκα κατευθύνθηκε προς το μέρος του φωνάζοντας και τον διέκοψε, προκαλώντας αναστάτωση.

Πρόκειται για την 51χρονη Λίντια Θόρπ, η οποία έκανε φραστική επίθεση στον βασιλιά Κάρολο, χρησιμοποιώντας υβριστικούς χαρακτηρισμούς. Η γερουσιάστρια άρχισε να φωνάζει και να πετάει τα «βέλη» της κατά του, δημιουργώντας μια περίεργη ατμόσφαιρα μέσα στο κοινοβούλιο.

«Αυτή δεν είναι η χώρα σου», φώναξε η Λίντια Θορπ, όμως δεν σταμάτησε εκεί. «Δεν είσαι ο βασιλιάς μου. Διαπράξατε γενοκτονία εναντίον του λαού μας. Δώστε μας πίσω ό,τι μας κλέψατε. Καταστρέψατε τη γη μας. Είσαι γενοκτόνος. Αυτή δεν είναι η γη σου», είπε εκνευρισμένη και με έντονο ύφος.

BREAKING:

The end of King Charles speech has been interrupted by a protest from an indigenous campaigner.

Senator Lidia Thorpe shouted at the stage “you are not our King”, “this is not your land”.

She demanded the King apologise for British atrocities in Australia pic.twitter.com/ZytV8X9OC9