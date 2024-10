Η Σίρσα Ρόναν απάντησε στο αστείο των αντρών ηθοποιών για την αυτοάμυνα με μια άβολη αλήθεια

Η Σίρσα Ρόναν απάντησε για όλες μας

Η Σίρσα Ρόναν, ο Πολ Μεσκάλ, ο Έντι Ρέντμεϊν και ο Ντένζελ Ουάσινγκτον βρέθηκαν καλεσμένοι στο «The Graham Norton Show» με οικοδεσπότη τον Γκράχαμ Νόρτον και συζήτησαν, μεταξύ άλλων, για την αυτοπροστασία σε μια επίθεση. Όλα ξεκίνησαν, όταν ο Έντι Ρεντμεϊν, ο οποίος πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά «The day of the Jackal» και υποδύεται έναν δολοφόνο, ισχυρίστηκε ότι ένα κινητό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως όπλο άμυνας.

Τότε ξεκίνησε μια μεγάλη συζήτηση, με τους κυρίους της παρέας να έχουν αντίθετη άποψη και να εκφράζουν τη διαφωνία τους, κάνοντας χιούμορ. Την αρχή έκανε ο Πολ Μεσκάλ, αναφέροντας πως, αν δεχόταν μια επίθεση, η πρώτη του κίνηση δεν θα ήταν σε καμία περίπτωση να βγάλει το κινητό από την τσέπη του. «Ποιος πραγματικά θα το σκεφτεί αυτό;», αναρωτήθηκε.

Την ίδια άποψη φαίνεται πως είχαν και οι συνάδελφοί του, καθώς ξέσπασαν σε γέλια, ακούγοντας τον Πολ Μεσκάλ. Το χιουμοριστικό κλίμα ενίσχυσε ο Γκράχαμ Νόρτον, αφού είπε αστειευόμενος και προσποιούμενος ότι απευθύνεται στον κλέφτη, ψάχνοντας παράλληλα τις τσέπες του: «Μπορείς να περιμένεις ένα λεπτό;». Τότε, ο Πολ Μεσκάλ σχολίασε στο ίδιο mood: «Συγγνώμη μαμά, ένα δευτερόλεπτο. Bang».

Αυτή την κατά τα άλλα ευχάριστη συζήτηση διέκοψε η Σίρσα Ρόναν, η οποία παρακολουθούσε προσεκτικά τις αντιδράσεις των συναδέλφων της, που κορόιδευαν πως το κινητό μπορεί να σε προστατέψει από μια επίθεση. «Αυτό πρέπει να σκέφτονται συνεχώς οι γυναίκες», απάντησε η ηθοποιός στον Πολ Μεσκάλ, υπενθυμίζοντας σε όλους τους άντρες τη σκέψη που έχουν οι γυναίκες, όταν βρίσκονται το βράδυ μόνες στον δρόμο. «Έχω δίκιο κυρίες μου», ρώτησε η Σίρσα Ρόναν το κοινό, λαμβάνοντας θετική απάντηση.

Τότε, η διάθεση άλλαξε απότομα και οι κύριοι της παρέας σώπασαν, γνέφοντας καταφατικά χωρίς να κρύβουν την αμηχανία τους. Η Ιρλανδή ηθοποιός βρήκε χιλιάδες υποστηρικτές στο διαδίκτυο, οι οποίοι συμφώνησαν απόλυτα μαζί της για την πίεση και τον φόβο που νιώθουν οι γυναίκες απλώς και μόνο λόγω του φύλου τους. Οι χρήστες του Χ/Twitter επισήμαναν το άγχος και το στρες που προκαλεί στις γυναίκες η ανάγκη για αυτοπροστασία από τη βία που είναι πιθανόν να δεχτούν στον δρόμο.

The thing that angered me the most is that Saoirse Ronan, the only woman on the panel, had to almost fight to make her point amongst a group of laughing men who didn’t consider her input or the experiences of women. Almost as if that’s the entire fucking problem isn’t it? pic.twitter.com/TAAenUR0J7