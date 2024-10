Ο Τσάνινγκ Τέιτουμ και η Ζόι Κράβιτζ δεν είναι πια μαζί: Χώρισαν μετά από 3 χρόνια σχέσης

Το αγαπημένο (μας) ζευγάρι του Χόλιγουντ αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους

Ας είμαστε ειλικρινείς: Αυτό το τέλος κανείς δεν το περίμενε. Ο Τσάνινγκ Τέιτουμ και η Ζόι Κράβιτς χώρισαν μετά από τρία χρόνια κοινής πορείας. Μόλις έναν χρόνο πριν είχαν ανακοινώσει τον αρραβώνα τους κι όλοι αναμέναμε τη στιγμή της επισημοποίησης της σχέσης τους. Όπως όλα δείχνουν, αυτή αποτελεί παρελθόν.

Ο Τσάνινγκ Τέιτουμ και η Ζόι Κράβιτς δεν έχουν επιβεβαιώσει επίσημα τον χωρισμό τους, ωστόσο πολλές είναι οι πηγές που ανέφεραν στο People, ότι οι δυο τους δεν είναι πλέον μαζί. Η ηθοποιός εθεάθη στις πρόσφατες εξόδους της να μην φοράει το δαχτυλίδι των αρραβώνων της με τον σύντροφό της και επίσης ηθοποιό, γεγονός που κίνησε υποψίες. Το άλλοτε αγαπημένο ζευγάρι, ενώ ήταν αχώριστο, έχει αρκετές εβδομάδες να εμφανιστεί μαζί, γεγονός που ενισχύει τις φήμες χωρισμού.

Zoë Kravitz & Channing Tatum have split after three years together and are calling off their engagement, PEOPLE reports. pic.twitter.com/UPs59XQsxd