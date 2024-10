Ο Χάρι Στάιλς είναι ο πλουσιότερος νεαρός καλλιτέχνης στη Βρετανία για τρίτη χρονιά - Στη δεύτερη θέση η Ντούα Λίπα

Οι δύο καλλιτέχνες βρίσκονται στην κορυφή της λίστας με τους πλουσιότερους ανθρώπους κάτω των 30

Ο Χάρι Στάιλς κατέλαβε την πρώτη θέση στη λίστα με τους πιο πλούσιους καλλιτέχνες ως 30 ετών στη Βρετανία για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Ο ταλαντούχος τραγουδιστής - πρώην μέλος του συγκροτήματος One Direction - είδε την καριέρα του να απογειώνεται τα τελευταία χρόνια και τον τραπεζικό λογαριασμό του να γεμίζει λίρες.

Σύμφωνα με το Heat Magazine’s Rich List για το 2024, ο Χάρι Στάιλς κατέχει την πρώτη θέση με πολύ μεγάλη διαφορά από τη δεύτερη, που δεν είναι άλλη από τη Ντούα Λίπα. Η περιουσία του Χάρι Στάιλς ανέρχεται στις 200 εκατομμύρια λίρες, ενώ της Ντούα Λίπα στις 104 εκατομμύρια. Όπως αναφέρεται, η τεράστια επιτυχία του τραγουδιστή οφείλεται στην περιοδεία που έκανε το 2023 «Love on Tour», καθώς κατέκτησε την πέμπτη θέση στον παγκόσμιο πίνακα με όλες τις συναυλίες που έχουν γίνει ποτέ σε επίπεδο εσόδων.

