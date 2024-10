Ο «διάλογος» σχετικά με την απώλεια κιλών της Κέιτ Μπέκινσεϊλ έχει μετατραπεί πλέον σε ανησυχίες για την υγεία της, εικασίες και σχόλια που κάνουν λόγο για πλαστική χειρουργική επέμβαση και χρήση φαρμάκων απώλειας βάρους

Τους τελευταίους μήνες η Κέιτ Μπέκινσεϊλ έχει βρεθεί αρκετές φορές στο επίκεντρο. Όχι για την καριέρα της ως ηθοποιός, όχι για τα επιτεύγματά της, αλλά για την αλλαγή στο σώμα της και την απώλεια βάρους της. Και ενώ μόλις τον περασμένο Ιούλιο η ίδια μπήκε στη διαδικασία να μιλήσει δημόσια για το ότι έχασε βάρος από τη θλίψη και το άγχος, τώρα μία ακόμα φωτογραφία που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο από νέα εμφάνισή της, έκανε τους φαν της να «ανησυχούν» γιατί δείχνει «αγνώριστη». Και από όλα αυτά, προκύπτει μια απλή ερώτηση: Πρέπει να μας αφορούν τα κιλά της Κέιτ Μπέκινσεϊλ;

Η ηθοποιός μπαινόβγαινε στο νοσοκομείο από τον Δεκέμβριο του 2023. Πέρασε μια περιπέτεια στην υγεία της, και μέσα σε όλα έπρεπε να διαχειριστεί την απώλεια του πατριού της και τη διάγνωση της μητέρας της με καρκίνο τέταρτου σταδίου. «Είδα τον πατριό μου να πεθαίνει και ήταν σοκαριστικό, η μητέρα μου έχει καρκίνο 4ου σταδίου και εγώ έχασα πολύ βάρος μέσα σε λίγο καιρό από το άγχος και τη θλίψη», εξομολογήθηκε η ίδια το καλοκαίρι, μετά το body-shaming που βίωσε. Πριν από αυτήν τη δήλωση, είχε μιλήσει ανοιχτά για ότι προσπαθούσε να επιβιώσει «μετά τις απώλειες που μου φαίνονται αβάσταχτες, την επανεμφάνιση συμπτωμάτων μετατραυματικού στρες που έχω από τότε που βρήκα το σχεδόν νεκρό σώμα του πατέρα μου μέσα στη νύχτα, ήμουν πολύ μικρή, και την ανάγκη να εργαστώ για να υποστηρίξω την οικογένεια που μου έχει απομείνει».

Τώρα, λίγους μήνες αργότερα, όλοι μιλούν ξανά για τη «σοκαριστική» αλλαγή στο σώμα της, μετά από φωτογραφία που κυκλοφόρησε από την εκδήλωση «Power of Women» του Variety. Ο «διάλογος» σχετικά με την απώλεια κιλών της ηθοποιού έχει μετατραπεί πλέον σε ανησυχίες για την υγεία της, εικασίες και σχόλια που κάνουν λόγο για πλαστική χειρουργική επέμβαση και χρήση φαρμάκων απώλειας βάρους, όπως το Ozempic.

Kate Beckinsale sparks Ozempic and plastic surgery rumors after looking unrecognizable in photos https://t.co/jHVNstgk0Y pic.twitter.com/N8IyyBfvzc