Τσάνινγκ Τέιτουμ - Ζόι Κράβιτζ: Η πραγματική αιτία του χωρισμού τους

Ο Τσάνινγκ Τέιτουμ και η Ζόι Κράβιτς χώρισαν μετά από τρία χρόνια σχέσης

Ο Τσάνινγκ Τέιτουμ και η Ζόι Κράβιτς εδώ και μερικές εβδομάδες δεν είναι πλέον μαζί. Οι δύο ηθοποιοί έδωσαν τέλος στη σχέση τους, μετά το πέρας της προώθησης της καινούργιας ταινίας τους με τίτλο «Blink Twice», και αυτό το τέλος μας ξάφνιασε. Δεν ήταν, άλλωστε λίγες οι φορές που ο ένας μιλούσε με ένθερμα και εγκωμιαστικά λόγια για τον άλλον, μη κρύβοντας τον έρωτά τους.

Πηγή κοντά στο πρώην ζευγάρι αποκάλυψε στον διεθνή τύπο, πως μετά την ολοκλήρωση αυτής της δουλειάς, κατάλαβαν και οι δύο ότι δεν βρίσκονται στο ίδιο σημείο. Ειδικότερα, ο Τσάνινγκ Τέιτουμ και η Ζόι Κράβιτς συνειδητοποίησαν πως θέλουν διαφορετικά πράγματα από τη ζωή τους, έχουν άλλες προτεραιότητες και ανάμεσά τους υπάρχει ένα χάσμα που δεν μπορεί να καλυφθεί.

