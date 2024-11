"Ήρθε η ώρα": Η Μαράια Κάρεϊ ξεκίνησε την αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα με ένα απολαυστικό βίντεο

Από «Μορτίσια Άνταμς» έγινε μέσα σε λίγα λεπτά η απόλυτη βασίλισσα της πιο γιορτινής εποχής του χρόνου

Η Μαράια Κάρεϊ είναι εδώ, πιο επίκαρη από ποτέ και ξεκινά επίσημα την αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα.

Μαζί της φυσικά και εμείς, αφού μας έδωσε και... επίσημα την άδιεα να ονειρευόμαστε λαμπιόνια, στολισμένα δέντρα και μια απόδραση στο βουνό, χαζεύοντας από το παράθυρο το χιόνι που πέφτει, πίνοντας μια ζεστή σοκολάτα.

Συνεχίζοντας λοιπόν την ετήσια παράδοση της 1ης Νοεμβρίου, η βασίλισσα της πιο γιορτινής εποχής του χρόνου, ανέβασε στα social media ένα σούπερ απολαυστικό βίντεο με Halloween διάθεση -αλά Μορτίσια Άνταμς, από τη διάσημη οικογένεια- και τραγουδά: «It's Christmas Time».

Φορώντας μαύρη περούκα, ένα αστραφτερό μάξι φόρεμα και ένα διαμαντένιο κολιέ, σε συνδυασμό με σκούρο μακιγιάζ, η τραγουδίστρια χορεύει με έναν άνδρα ντυμένο ως Γκόμεζ Άνταμς, σε μία τεράστια σκοτεινή αίθουσα κάστρου πριν τον σπρώξει από πάνω της κι εκτοξεύσει ένα μαχαίρι εναντίον του.

Στη συνέχεια χαμογελά, κοιτάζοντας την κάμερα και λέει ότι ήρθε η ώρα για την περίοδο των γιορτών με τις χαρακτηριστικές της φωνητικές δυνατότητες και την χριστουγεννιάτικη στολή της.

Το κλασικό τραγούδι του 1994 «All I Want for Christmas Is You», παίρνει πρωταγωνιστική θέση και με τον διαχρονικό του ρυθμό μεταμορφώνει τον άνδρα σε χιονάνθρωπο πριν εμφανιστεί η σούπερ σταρ και δώσει ένα φιλί στην κάμερα.

Δες το βίντεο που ανέβασε:

Η ιστορία του τραγουδιού και η περιοδεία της

Η Μαράια Κάρεϊ θα ξεκινήσει την χριστουγεννιάτικη περιοδεία της, που θα έχει φυσικά τον τίτλο, «Mariah Carey's Christmas Time» από το Χάιλαντ της Καλιφόρνιας, στις 6 Νοεμβρίου.

Η τραγουδίστρια θα επισκεφθεί 20 πόλεις όπως το Λος ‘Αντζελες και το Ντάλας ενώ η τελευταία της παράσταση θα δοθεί, όπως σχεδόν πάντα, στις 17 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη.

Φέτος μάλιστα είναι και μια ιδιαίτερη χρονιά αφού γιορτάζει την 30η επέτειο του άλμπουμ της, «Merry Christmas», το οποίο περιλαμβάνει το εμβληματικό «All I Want For Christmas Is You».

Αυτό, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα το έγραψε -κρατήσου- σε μόλις 5 λεπτά μαζί με τον Γουόλτερ Αφανασίεφ.