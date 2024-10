«Όχι ακόμα»: H Μαράια Κάρεϊ δεν είναι έτοιμη για τα Χριστούγεννα

«Σε όσους ρωτούν… Όχι ακόμα!»

Είναι πλέον Οκτώβριος. Το φθινόπωρο είναι και επισήμως εδώ, το πρώτο αεράκι του χειμώνα σε έχει δροσίσει και το «All I Want for Christmas is You» ήδη παίζει στο πίσω μέρος του μυαλού σου. Κι αν σκρολάρεις λίγο στο TikTok σίγουρα θα έχεις πετύχει τη Μαράια Κάρεϊ σε βιντεάκια να τραγουδάει τη γνωστή μελωδία.

Η Μαράια Κάρεϊ, πάντως, δεν είναι ακόμα έτοιμη για τα Χριστούγεννα. Κι αν δεν είναι εκείνη, δεν είμαστε ούτε εμείς. Η ίδια ανέβασε ένα χιουμοριστικό βίντεο στο προσωπικό της λογαριασμό στο IG και μας υπενθυμίζει ότι δεν έχει έρθει ακόμα η περίοδος των γιορτών. Μη βιάζεσαι, θα ακούσεις το «its tiiiiime», όταν πρέπει .

Στο βίντεο, τη βλέπουμε σε ένα ιδιωτικό τζετ τυλιγμένη με μια κουβέρτα. «Kαλώς ήρθες Μαράια. Κατευθυνόμαστε προς τον Βόρειο Πόλο», λέει ο πιλότος και από πίσω ακούγεται το «All I Want for Christmas Is You». Αλλά η Μαράια διακόπτει το τραγούδι: «Όχι ακόμα!» απαντά και προσθέτει, «πάντα βιάζονται». Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Σε όσους ρωτούν… Όχι ακόμα!!!».

Φέτος, η Μαράια Κάρεϊ γιορτάζει την 30η επέτειο του άλμπουμ της «Merry Christmas», το οποίο περιλαμβάνει το «All I Want For Christmas Is You».