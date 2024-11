"Ο Ράιν Ρέινολντς δεν είναι αστείος στην πραγματική ζωή" - Αυτό πιστεύει η γειτόνισσά του, Μάρθα Στιούαρτ

Σε αντίθεση με τις ταινίες του

Αν και ο Ράιαν Ρέινολντς είναι γνωστός κυρίως για τους κωμικούς ρόλους που έχει ερμηνεύσει στη μεγάλη οθόνη και αυτό θα πιστεύαμε πώς θα ήταν και στην πραγματική του ζωή, η Μάρθα Στιούαρτ, η διάσημη γκουρού του lifestyle, έχει τελείως ανίτθετη άποψη.

Για την ίδια πάντως -είναι και γειτόνισσά του, οπότε κάτι παραπάνω θα ξέρει- δεν είναι σε καμία περίπτωση αστείος.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Η Μάρθα Στιούαρτ ήταν καλεσμένη στο τηλεπαιχνίδι «Rent Free» της Bilt Rewards.

Πρόκειται για ένα από τα προγράμματα που σημειώνει υψηλή τηλεθέαση, στο οποίο εμφανίζονται διάφοροι celebrities και προσπαθούν να βρουν τι έχει απαντήσει ο κόσμος πάνω σε συγεκριμένα θέματα.

Όταν λοιπόν της έγινε η ερώτηση ποιοι διάσημοι πίστευε ότι οι ερωτηθέντες θα επέλεγαν ως τους πιο διασκεδαστικούς για να κάνουν παρέα και είδε τις απαντήσεις, ήταν σίγουρη ότι θα ήταν μέσα σε αυτήν και μάλιστα σε πολύ υψηλή θέση ο στενός της φίλος, Snoop Dogg.

Τη στιγμή όμως που έφτασε στο όνομα του Ράιαν Ρέινολντς απόρησε, γιατί όπως εξήγησε: «Θέλεις να μάθεις κάτι; Δεν είναι τόσο αστείος στην πραγματική ζωή. Όχι, δεν είναι τόσο αστείος. Είναι πολύ σοβαρός».

Και κατόπιν πρόσθεσε :«Είναι καλός ηθοποιός. Μπορεί να παίξει αστεία, αλλά δεν είναι αστείος. Ίσως μπορέσει να ξαναγίνει αστείος».

