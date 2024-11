Γέννησε η Μάργκο Ρόμπι - Αυτό είναι το φύλο του μωρού

Η σταρ του Χόλιγουντ και ο σύζυγός της, Τομ Άκερλεϊ καλωσόρισαν στον κόσμο το πρώτο τους παιδί

Η Μάργκο Ρόμπι και ο σύζυγός της, Τομ Άκερλεϊ έγιναν για πρώτη φορά γονείς, αφού τον προηγούμενο μήνα καλωσόρισαν στον κόσμο το πρώτο τους παιδί και συγκεκριμένα ένα υγιέστατο αγοριού.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η ηθοποιός γέννησε στις 17 Οκτωβρίου, λίγο πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία, ωστόσο όλα κύλησαν καλά τόσο για την ίδια, όσο και για το μωρό.

Splash News

Η καθημερινότητά τους πια έχει τελείως αλλάξει και προτεραιότητά τους είναι όπως είναι λογικό και επόμενο το νέο μέλος της οικογένειάς τους.

Margot Robbie gives birth! Barbie star, 34, delivers healthy baby boy as husband Tom is pictured stocking up on nappies and booze https://t.co/nA0BDnPuhm pic.twitter.com/KzaGwxTRH9 November 2, 2024

Πρόσφατα, όπως βλέπεις και στις φωτογραφίες που ακολουθούν, ο Τομ Άκερλεϊ, εντοπίστηκε από τους παπαράτσι να αγοράζει προμήθειες για το νεογέννητο.

Margot Robbie gives birth! Barbie star, 34, delivers healthy baby boy as husband Tom is pictured stocking up on nappies and booze https://t.co/qUnNewoRtZ — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 2, 2024

Η Μάργκο Ρόμπι, ενώ ήταν έγκυος, δεν σταμάτησε στιγμή να εργάζεται, ενώ τελευταία φορά που εμφανίστηκε δημόσια ήταν στις 13 Οκτωβρίου.

Η γνωριμία, ο γάμος και η αποκάλυψη της εγκυμοσύνης

Η Μάργκο Ρόμπι και ο Τομ Άκερλεϊ γνωρίστηκαν το 2013 στα γυρίσματα της ταινίας, Suite Française.

Παντρεύτηκαν το 2016 στην Χρυσή Ακτή, στην Αυστραλία και μαζί έχουν δημιουργήσει την εταιρεία παραγωγής, LuckyChap Entertainment - έχει ήδη πολλές επιτυχίες στο ενεργητικό της, όπως το Dollface στο Hulu.

Η εγκυμοσύνη της αποκαλύφθηκε όταν φωτογραφήθηκε να περπατάει κατά τη διάρκεια των διακοπών της στην Ιταλία και συγκεκριμένα στην πολυσύχναστη λίμνη Κόμο.

Margot Robbie is pregnant! The Barbie star, 34, is expecting her first child with husband Tom Ackerley https://t.co/zt9J844mNW — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 7, 2024

Πηγές από το περιβάλλον της είχαν υποστηρίξει πώς η ίδια δεν ήθελε άλλο να κρύβεται και επιθυμία της ήταν να γίνει γνωστό, γι' αυτό και άλλωστε φορούσε ένα λευκό cropped top.