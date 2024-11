O Τομ Χόλαντ αποκάλυψε ότι γκουγκλάρει το όνομα της Ζεντάγια - Και αυτός είναι ο λόγος

Ο Τομ Χόλαντ παραδέχεται πως πολύ συχνά ψάχνει το όνομα της Ζεντάγια στη Google

Ο Τομ Χόλαντ και η Ζεντάγια επιβεβαίωσαν πως είναι ζευγάρι το 2021, ωστόσο τα δημοσιεύματα που τους ήθελαν να είναι μαζί κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά το 2016, όταν συμπρωταγωνιστούσαν στο «Spider-Man Homecoming». Οι δυο ηθοποιοί αποτελούν αναμφίβολα ένα από τα πιο αγαπημένα couples του Χόλιγουντ και κάθε τους εμφάνιση γίνεται θέμα συζήτησης.

Ο Τομ Χόλαντ βρέθηκε καλεσμένος στο podcast της Σάμαχ Ντάντα «On the Menu» και αναφέρθηκε στη σύντροφό του, Ζεντάγια, δηλώνοντας πως είναι υπερπροστατευτικός μαζί της. Ο ηθοποιός παραδέχτηκε πως μπαίνει στη διαδικασία να γκουγκλάρει το όνομά της, ώστε να βεβαιωθεί ότι δεν έχει γραφτεί κάτι αρνητικό για εκείνη κι όλα είναι εντάξει.

Tom Holland admits to Googling girlfriend Zendaya because of his ‘anxiety’ https://t.co/0D2GaR0UL6 pic.twitter.com/Wym6KzooPX