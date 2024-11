Η Άνια Τέιλορ Τζόι έπεσε θύμα ληστείας σε έπαυλη του Λονδίνου - Αποπειράθηκαν να μπουν στην κρεβατοκάμαρά της

Η Άνια Τέιλορ Τζόι και ο σύζυγός της, Μάλκολμ ΜακΡέι, βίωσαν στιγμές αγωνίας και πανικού

Η Άνια Τέιλορ Τζόι μπορεί να γνωρίζει μεγάλη επιτυχία σε επαγγελματικό επίπεδο, όμως έχει ξεκαθαρίσει πως η προσωπική ζωή της δεν αποτελεί και δεν θα αποτελέσει ποτέ μέρος της δημοσιότητας. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που δημοσιεύτηκε τώρα η είδηση ότι έπεσε θύμα ληστείας.

Όλα συνέβησαν τον Φεβρουάριο του 2023, όταν η Άνια Τέιλορ Τζόι, ο σύζυγός της, Μάλκολμ ΜακΡέι, και ο συνεργάτης του, Κέιν Ριτσότ, βρίσκονταν σε έπαυλη του Λονδίνου για τη διαμονή τους. Οι δράστες έσπασαν τζάμια στην προσπάθειά τους να εισβάλουν στην πολυτελή κατοικία και τα κατάφεραν.

