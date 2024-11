Κέιτ Γουίνσλετ: "Είναι σημαντικό να λες ιστορίες που μπορούν να πυροδοτήσουν συζητήσεις"

Η Κέιτ Γουίνσλετ μιλάει για τη νέα ταινία της «Lee» και ξεδιπλώνει τις σκέψεις της για την υποκριτική και τη ζωή της

Η Κέιτ Γουίνσλετ επέστρεψε στη μεγάλη οθόνη με την ταινία «Lee», την οποία υποδύεται τη Λι Μίλερ, τη γυναίκα - σύμβολο που έγραψε τη δική της ιστορία με τις φωτογραφίες της κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μελετούσε για μια πενταετία τη ζωή της, ώστε να καταφέρει να αναδείξει κάθε πτυχή της προσωπικότητάς της και να μοιραστεί σε παγκόσμιο επίπεδο τη σπουδαιότητα του χαρακτήρα της.

Σε συνέντευξή της στο Vanity Fair, η Κέιτ Γουίνσλετ ξεδίπλωσε τη σκέψη της και μίλησε για τη δημιουργία αυτής της ταινίας και τον ρόλο της, που - όπως λέει - είναι από αυτούς που θα τη συντροφεύουν για μια ζωή. Η ηθοποιός τόνισε τη δυσκολία αυτού του εγχειρήματος και επισήμανε πόσο σημαντικό είναι να δημιουργούνται ταινίες που έχουν να μοιραστούν μια σημαντική ιστορία και ενδεχομένως να εμπνεύσουν.

