Αμερικανικές εκλογές: Σύσσωμοι οι celebrities στην κάλπη - Το κοινό μήνυμά τους

Από τη Τζούλια Ρόμπερτς και τη Τζένιφερ Άνιστον μέχρι τη Λίλι Κόλινς και τη Τζίτζι Χαντίντ, όλοι ψήφισαν στις αμερικανικές εκλογές και το μοιράστηκαν με τον κόσμο

Οι αμερικανικές εκλογές του 2024 είναι πια γεγονός. Κάμαλα Χάρις και Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκαν αντιμέτωποι στην κάλπη, με εκείνον, τελικά, να κερδίζει τη μάχη και να επιστρέφει στον Λευκό Οίκο. Στις πρώτες δηλώσεις του μετά τη νίκη, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως είναι «ο 47ος Πρόεδρος των ΗΠΑ» και υποσχέθηκε πως «θα είναι ο χρυσός αιώνας των ΗΠΑ. Θα κάνουμε ξανά την Αμερική μεγάλη».

Οι αμερικανοί πολίτες εμπιστεύτηκαν ξανά τον Ντόναλντ Τραμπ - μετά την ήττα του στις εκλογές του 2020 - θέτοντας την Κάμαλα Χάρις εκτός προεδρίας των ΗΠΑ. Κι ενώ όλοι περιμένουν να δουν την επόμενη ημέρα που θα ξημερώσει στην Αμερική, μετά από αυτή τη σημαντική νίκη, δεν είναι μικρό το ποσοστό των ανθρώπων που πίστευαν ότι θα είναι διαφορετικό το αποτέλεσμα.

Trump declares election victory in speech to supporters, calling his campaign “the greatest political movement of all time.” The Associated Press had not yet called the presidential election https://t.co/SH3gstWy7S