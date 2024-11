Η Αριάνα Γκράντε αποχωρεί από τη θέση του coach στο “The Voice” για τον πιο απρόσμενο λόγο

Η Αριάνα Γκράντε κλείνει αυτό το κεφάλαιο της καριέρας της

Η Αριάνα Γκράντε αποτελεί μία από τις δημοφιλέστερες καλλιτέχνιδες παγκοσμίως, με τα τραγούδια της να εκτοξεύονται στην κορυφή και τη φήμη της συνεχώς να μεγαλώνει. Το 2021, πήρε την απόφαση να αποδεχτεί την πρόταση που της έγινε από το αμερικανικό «The Voice» και να αναλάβει μία από τις καρέκλες των coaches.

Μάλιστα, τότε είχε γίνει μεγάλος ντόρος για την αμοιβή της, γιατί φημολογείται ότι έλαβε μεταξύ 20 και 25 εκατομμυρίων δολαρίων για την πρώτη χρονιά της συμμετοχής της στο talent show. Η Αριάνα Γκράντε άφησε το δικό της αποτύπωμα και κέρδισε πολύ καλές εντυπώσεις. Μετά από τρία χρόνια, λοιπόν, έφτασε η στιγμή να κλείσει το κεφάλαιο του «The Voice».

.@arianagrande is bringing the BEST vibes to #TheVoice. ✨ pic.twitter.com/vBGqXgMchA