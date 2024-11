Η Γούπι Γκόλντμπεργκ έκανε ένα ιστορικό βήμα: Λάνσαρε το πρώτο κανάλι για τον γυναικείο αθλητισμό

«Ο κόσμος αναγνωρίζει επιτέλους τις απίστευτες αθλήτριες που ήταν πάντα εδώ»

Ένα ιστορικό βήμα για την προβολή των γυναικείων αθλημάτων έκανε η Γούπι Γκόλντμπεργκ, ιδρύοντας το πρώτο κανάλι στον κόσμο που θα είναι 24/7 αφιερωμένο στον γυναικείο αθλητισμό. Το All Women’s Sports Network (AWSN), όπως θα ονομάζεται το κανάλι, θα δώσει για πρώτη φορά την ευκαιρία σε σπουδαίες αθλήτριες σε ολόκληρο τον πλανήτη, να παρουσιάσουν τα επιτεύγματά τους που συχνά επισκιάζονται, και να πάρουν την προβολή που τους αξίζει.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, ανακοίνωσε τη φιλόδοξη πρωτοβουλία της κατά τη διάρκεια πρόσφατης εμφάνισής της στο «The Tonight Show», με παρουσιαστή τον Τζίμι Φάλον. «Θα είναι το σπίτι για ζωντανά γυναικεία αθλήματα από όλο τον κόσμο», είπε η ίδια. Από τότε που ήταν μικρό παιδί, η Γούπι Γκόλντμπεργκ ήθελε να ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Μιλώντας στον Τζίμι Φάλον, είπε ότι «ο αδελφός μου μπορούσε να παίξει. Έπαιζε μπέιζμπολ, έπαιζε σόφτμπολ, έπαιζε μπάσκετ, έπαιζε τα πάντα. Για μένα, έλεγαν: "Ω, γεια σου κοριτσάκι"». «Νιώθω ότι αυτό το εγχείρημα θα μας βοηθήσει να δείξουμε ότι ο αθλητισμός, όταν γίνεται λαμπρά... δεν έχει σημασία ποιος τον κάνει. Δεν έχουμε πραγματικά αυτή τη σχέση με τον γυναικείο αθλητισμό».

The WNBL welcomes a new fan, Whoopi Goldberg.



The All Women's Sports Network - @awsntv, owned by Goldberg, has bought the rights to broadcast the WNBL in over 65 countries, and is officially live today!



Story ➡️ https://t.co/mRBBEy6KVZ#WeAreWNBL pic.twitter.com/9QwNeifahZ