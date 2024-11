Σε άλλα νέα, ο Έλον Μασκ ψάχνει άτομα με υψηλό IQ για να εργαστούν αφιλοκερδώς για τον Τραμπ

O Έλον Μασκ και ο Βιβέκ Ραμασουάμι ψάχνουν Αμερικανούς που είναι «επαναστάτες με υψηλό IQ» και πρόθυμοι να εργάζονται πάνω από 80 ώρες την εβδομάδα

Όλοι ξέρουμε ότι ο Έλον Μασκ ήταν ένας από τους μέγα-χρηματοδότες του προεδρικού εκλογικού κύκλου του Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν ο άνθρωπος που υποσχέθηκε ότι θα έδινε ένα εκατομμύριο δολάρια κάθε μέρα μέχρι τις εκλογές των ΗΠΑ σε όσους υπογράφουν στο διαδίκτυο την αίτησή του υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος στην οπλοκατοχή, του Συντάγματος των ΗΠΑ.

Στα καινούργια νέα, ο Έλον Μασκ και ο Βιβέκ Ραμασουάμι ζητούν από τους Αμερικανούς που είναι «επαναστάτες με υψηλό IQ» και πρόθυμοι να εργάζονται πάνω από 80 ώρες την εβδομάδα να ενταχθούν στο νέο τους Τμήμα Κυβερνητικής Αποδοτικότητας. Και μάντεψε, με μηδενική αμοιβή.

Όπως διαβάζουμε στα ξένα media, σε μια νέα ανάρτηση στο Χ την Πέμπτη, η οποία ήταν ταυτόχρονα μια ανακοίνωση εργασίας και μια ακόμα απόπειρα τρολαρίσματος του Μασκ, ο λογαριασμός του νεοσύστατου Τμήματος Κυβερνητικής Αποδοτικότητας έγραψε: «Δεν χρειαζόμαστε περισσότερους γεννήτορες ιδεών μερικής απασχόλησης. Χρειαζόμαστε σούπερ επαναστάτες με υψηλό IQ για μικρές κυβερνήσεις που είναι πρόθυμοι να δουλεύουν 80+ ώρες την εβδομάδα για την άχαρη μείωση του κόστους». «Αν είστε εσείς, στείλτε σε αυτόν τον λογαριασμό το βιογραφικό σας σημείωμα. Οι Έλον και ο Βιβέκ θα εξετάσουν το 1% των καλύτερων υποψηφίων».

Indeed, this will be tedious work, make lots of enemies & compensation is zero.



What a great deal! 😂 https://t.co/16e7EKRS6i