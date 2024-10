Ο Έλον Μασκ κάνει giveaway 1 εκατ. δολάρια κάθε μέρα μέχρι τις εκλογές των ΗΠΑ - Ο μοναδικός όρος που έθεσε

Ο Έλον Μασκ φλεξάρει τον πλούτο του για να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα των ΗΠΑ

Κάθε φορά που μιλάει ο Έλον Μασκ, δυσκολεύεσαι να πιστέψεις αυτό που λέει. Το περασμένο καλοκαίρι, είπε ότι ο «ιός της woke κουλτούρας» ευθύνεται για τη φυλομετάβαση που έκανε ο γιος του – που πλέον ονομάζεται Βίβιαν Τζένα Γουίλσον. Τώρα, ο Έλον Μασκ επέστρεψε χρησιμοποιώντας τον πλούτο του για τον πιο λάθος λόγο. Ο δισεκατομμυριούχος, υποσχέθηκε ότι θα δίνει ένα εκατομμύριο δολάρια κάθε μέρα μέχρι τις εκλογές των ΗΠΑ. Όχι σε όποιον κι όποιον, βέβαια.

Ο CEO της Tesla, θα προσφέρει (χάρη στη μεγάλη του καρδιά) ένα εκατομμυριάκι κάθε μέρα μέχρι τις εκλογές του Νοεμβρίου σε κάποιον στις κρίσιμες πολιτείες. Αλλά, βασικό κριτήριο θα είναι αυτός ο κάποιος να έχει υπογράψει στο διαδίκτυο την αίτησή του υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος στην οπλοκατοχή, του Συντάγματος των ΗΠΑ. Αυτός, για τον Έλον Μασκ, είναι ένας «καλός τρόπος» για να ξοδεύει τα χρήματά του. Και δεν έμεινε στα λόγια, το έκανε και την πράξη.

Κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης που οργάνωσε στο Χάρισμπεργκ της Πενσιλβάνια, με στόχο να συγκεντρώσει υποστήριξη για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Μασκ παρέδωσε μια επιταγή ενός εκατομμυρίου δολαρίων στον Τζον Ντρέερ, ο οποίος βρισκόταν στην εκδήλωση και είχε υπογράψει την αίτηση υπέρ των δύο τροπολογιών. Η συγκεκριμένη εκδήλωση ήταν η τρίτη στη σειρά που διοργάνωσε ο Μασκ στην Πενσιλβάνια, για να παροτρύνει τους ψηφοφόρους να ψηφίσουν. Σε περίπτωση που δεν το γνώριζες, ο Μασκ έχει ιδρύσει την πολιτική οργάνωση America PAC, η οποία στοχεύει να ενισχύσει την εκστρατεία του Τραμπ.

BREAKING: Elon Musk announces that he will be randomly awarding $1 MILLION every day from now until Election Day to registered Pennsylvania voters who sign America PAC’s petition and surprised a member of the audience as the first winner. SIGN: https://t.co/PgHAgrlTFA pic.twitter.com/qd4ZRNe4z4

Όσο κι αν δεν το πιστεύεις πάντως, ο Έλον Μασκ δεν είναι ο μέγα-χρηματοδότης αυτού του προεδρικού εκλογικού κύκλου. Σύμφωνα με το OpenSecrets, μεταξύ των δωρητών που αποκαλύφθηκαν, αυτός ο τίτλος ανήκει δικαιωματικά στον Τίμοθι Μέλον, κληρονόμος της τραπεζικής οικογένειας Μέλον, ο οποίος έχει δαπανήσει το εντυπωσιακό ποσό των 165 εκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση του Τραμπ και του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian, αρκετοί νομικοί εμπειρογνώμονες δήλωσαν ότι η αίτηση που πρέπει να υπογράψει κάποιος για να πάρει το ένα εκατομμύριο, φαίνεται να παραβιάζει την ομοσπονδιακή εκλογική νομοθεσία που απαγορεύει την πληρωμή ή την προσφορά πληρωμής για να εγγραφεί κάποιος για να ψηφίσει ή να ψηφίσει πραγματικά, με βάση τον τίτλο 52 του κώδικα των ΗΠΑ.

Every day, from now through Nov 5, @America PAC will be giving away $1M to someone in swing states who signed our petition to support free speech & the right to bear arms!



We want to make sure that everyone in swing states hears about this and I suspect this will ensure they do.