Η Φλόρενς Πίου μιλά για την κρυοσυντήρηση ωαρίων: «Στα 27 μου έμαθα ότι πρέπει να αφαιρέσω τα ωάριά μου»

Η Φλόρενς Πίου μίλησε σε συνέντευξή της για την «απόφαση» να προβεί σε κρυοσυντήρηση ωαρίων

Για ένα θέμα που απασχολεί χιλιάδες γυναίκες που επιθυμούν να γίνουν μητέρες μίλησε η Φλόρενς Πίου. Η γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε ότι προέβη σε κρυοσυντήρηση ωαρίων στα 27 χρόνια της και αυτή η απόφαση ήταν κάπως μονόδρομος.

Καλεσμένη στο podcast «She MD», η Φλόρενς Πίου εξομολογήθηκε πως διαγνώστηκε με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών και ενδομητρίωση, μετά από προληπτικό check up. Ο γυναικολόγος της τη συμβούλεψε να ακολουθήσει το μονοπάτι της κρυοσυντήρησης ωαρίων, ώστε να εξασφαλίσει ότι θα μπορεί να αποκτήσει παιδιά στο μέλλον εφόσον το επιθυμεί.

