Λεονάρντο Ντι Κάπριο σε Κέιτ Γουίνσλετ: «Συνεχίζω να θαυμάζω το ταλέντο σου» - Το φιλί στο στόμα 27 χρόνια μετά τον Τιτανικό

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και η Κέιτ Γουίνσλετ σαν να μην πέρασε μια ημέρα. Κι ας πέρασαν 27 χρόνια

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και η Κέιτ Γουίνσλετ είναι ένα από τα πιο iconic κινηματογραφικά ζευγάρια. Οι ρόλοι τους στον Τιτανικό αποτελούν κομβικό σημείο της καριέρας τους και μολονότι έχουν συμπληρωθεί 27 χρόνια από τότε, δεν τους έχει ξεχάσει κανείς.

Μπορεί να έχουν περάσει σχεδόν τρεις δεκαετίες από τη συνεργασία τους, όμως ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και η Κέιτ Γουίνσλετ παραμένουν φίλοι και εξακολουθούν να έχουν επαφές. Εκτός από τον Τιτανικό, οι δυο τους ένωσαν τις δυνάμεις τους και το 2008 στην ταινία «Revolutionary Road».

