Σάρον Στόουν: «Ο νούμερο ένα δολοφόνος για τις γυναίκες, είναι οι άνδρες»

«Είναι πολύ σημαντικό να το θυμόμαστε αυτό»

Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορίνο βρέθηκε η Σάρον Στόουν, όπου, μεταξύ άλλων, εξέφρασε τις σκέψεις της για την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της βίας κατά των Γυναικών. Η ίδια, θεωρεί πως η εποχή που διανύουμε είναι μία από τις πιο σημαντικές στην ιστορία, γι’ αυτό και οι ταινίες που κυκλοφορούν πρέπει να διδάξουν στους ανθρώπους το ποια είναι η πραγματικότητα σε ολόκληρο τον κόσμο.

Κατά τη διάρκεια μια συζήτησης στην οποία συμμετείχε, η Σάρον Στόουν κλήθηκε να απαντήσει τόσο σε ερωτήσεις σχετικά με τις πρόσφατες εκλογές στις ΗΠΑ, όσο και για τη βία κατά των γυναικών, η οποία - με βάση τα λόγια της, αναπαράγεται από την ημιμάθεια των πολιτών. «Η χώρα μου βρίσκεται στη μέση της εφηβείας. Η εφηβεία είναι πολύ αλαζονική. Η εφηβεία νομίζει ότι ξέρει τα πάντα. Η εφηβεία είναι αφελής, αδαής και αλαζονική. Και βρισκόμαστε στην αδαή, αλαζονική εφηβεία μας», τόνισε.

Η Σάρον Στόουν, η οποία και βραβεύτηκε κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ, υπογράμμισε πως οι Αμερικανοί δεν έχουν ζήσει ξανά τα γεγονότα που ζουν τώρα στη χώρα τους. «Οι Αμερικανοί που δεν ταξιδεύουν, που το 80% δεν έχουν διαβατήριο, που είναι αμόρφωτοι, είναι στην εξαιρετική αφέλειά τους», τόνισε και μίλησε για τη βία κατά των γυναικών: «Αυτό που θα έλεγα είναι ότι ο μόνος τρόπος που μπορούμε να βοηθήσουμε να εξαλειφθούν αυτά τα ζητήματα, είναι με το να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον».

Για την ίδια, η ιδέα πως «μόνο οι γυναίκες πρέπει να βοηθούν τις άλλες γυναίκες», δεν αρκεί για να αλλάξει η πραγματικότητα. Αντίθετα, η Σάρον Στόουν τόνισε πως «πρέπει να πούμε ότι οι καλοί άνθρωποι πρέπει να βοηθούν τους καλούς ανθρώπους και ότι αυτοί οι καλοί άνθρωποι πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά ότι πολλοί από τους φίλους τους δεν είναι καλοί άνθρωποι».

Sharon Stone says Trump won because Americans ‘don’t travel & are uneducated.’

“Keep them away from your daughters, your wives, & your girlfriends.” pic.twitter.com/GyTvoiisi8

— AlexandruC4 (@AlexandruC4) November 26, 2024