Άμπερ Χερντ: Θα γίνει μητέρα για δεύτερη φορά, 2,5 χρόνια μετά το τέλος της διαμάχης με τον Τζόνι Ντεπ

Η Άμπερ Χερντ απέκτησε το πρώτο παιδί της, ένα κορίτσι, το 2021

Η Άμπερ Χερντ θα γίνει ξανά μητέρα! Η ηθοποιός, τρία χρόνια μετά τον ερχομό της κόρης της, Ούνα Πέιτζ, μέσω παρένθετης μητέρας, είναι έτοιμη να υποδεχτεί στον κόσμο το δεύτερο παιδί της. Την είδηση γνωστοποίησε το «People» και εκπρόσωπος της Άμπερ Χερντ το επιβεβαίωσε, χωρίς, ωστόσο, να προβεί σε λεπτομέρειες.

«Είναι ακόμα νωρίς, οπότε δεν θέλουμε να δώσουμε πολλές λεπτομέρειες σε αυτό το στάδιο. Αρκεί να πούμε ότι είναι ενθουσιασμένη τόσο για την ίδια όσο και για την κόρη της, Ούνα Πέιτζ», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η Άμπερ Χερντ έχει αφοσιωθεί στην προσωπική ζωή της, απολαμβάνοντας τη μητρότητα. Τα τελευταία τρία χρόνια ήταν για εκείνη πολύ ξεχωριστά.

Amber Heard Is Expecting Baby No. 2: She Is 'Delighted Both for Herself and Oonagh Paige' (Exclusive) https://t.co/bX2Su9tLuP

— People (@people) December 5, 2024