Ο Johnny Depp χαρίζει την αποζημίωση της Amber Heard σε 5 φιλανθρωπικές οργανώσεις

Το ποσό του 1 εκατ. δολαρίων θα διατεθεί για καλό σκοπό

Η Amber Heard κατέβαλε στον Johnny Depp, το ποσό του 1 εκατ. δολαρίων, όπως ακριβώς είχε ορίσει το δικαστήριο μετά τη δίκη μεταξύ των δύο για συκοφαντική δυσφήμιση.

Η Heard, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του TMZ, έδωσε τα χρήματα που αντλήθηκαν από την ασφάλειά της, τα οποία θα πάνε όλα σε πέντε φιλανθρωπικές έπειτα από απόφαση του Depp.

Johnny Depp Praised By Charities For Donating $1 Million Settlement https://t.co/bkXvvDRSf4

Το ποσό θα κατανεμηθεί μάλιστα, ισάξια στις διάφορες οργανώσεις, από 200.000 δολάρια το καθένα για σκοπούς από παροχή βοήθειας σε άρρωστα παιδιά με απειλητικές για τη ζωή ασθένειες μέχρι την διάθεση στέγης για αδύναμες κοινότητες αλλά και περιβαλλοντικούς σκοπούς. Οι φιλανθρωπικές οργανώσεις που θα ενισχυθούν οικονομικά, είναι οι: Make-A-Film Foundation, The Painted Turtle, Red Feather, Tetiaroa Society και Amazonia Fund Alliance.

Amber Heard Pays Johnny Depp $1 Million Settlement 1 Year After Trial, Depp to Donate It to 5 Charities pic.twitter.com/TqieNRURnM