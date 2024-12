Η Τζέιν Σέιμουρ δίνει μια συμβουλή στις γυναίκες: «Μην τα παρατάτε και να είστε αυθεντικές»

Η Τζέιν Σέιμουρ δεν θέλει να παίρνει τίποτα για δεδομένο

Η Τζέιν Σέιμουρ έχει πάρει πολύτιμα μαθήματα από την τεράστια καριέρα της στη βιομηχανία του θεάματος. Η ηθοποιός, που έγινε ευρύτερα γνωστή με τον ρόλο της στην επιτυχημένη σειρά «Δρ Κουίν: Μόνη στην Άγρια Δύση», στα 72 της γνωρίζει τον εαυτό της, έχει πάρει την απαραίτητη γνώση από τις εμπειρίες της και νιώθει «απροσδόκητη ελευθερία», όπως έχει πει σε συνέντευξή της.

Η ίδια, παρευρέθηκε στην τελετή «Women in Entertainment Gala» του The Hollywood Reporter στις 4 Δεκεμβρίου και έδωσε μερικές συμβουλές στις νεότερες γυναίκες. Η Τζέιν Σέιμουρ δεν θέλει να παίρνει τίποτα για δεδομένο. «Η ισορροπία μεταξύ του τρόπου με τον οποίο εμφανίζεσαι και του τρόπου με τον οποίο συμπεριφέρεσαι είναι τεράστια, δυστυχώς», τόνισε σε δηλώσεις της.

Jane Seymour's Key Advice to Female Actors: 'Don't Give Up' and ‘Don’t Pretend to Be 20 When You’re 70’ (Exclusive) https://t.co/SFTsk8KGxW

— People (@people) December 5, 2024