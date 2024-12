Η ιστορία επαναλαμβάνεται: Μέγκαν Φοξ & Μασίν Γκαν Κέλι χώρισαν (ξανά) λίγο πριν γεννηθεί το παιδί τους

Η Μέγκαν Φοξ και ο Μασίν Γκαν Κέλι αποφάσισαν γι’ ακόμα μια φορά να τερματίσουν τη σχέση τους

Πριν από λίγες εβδομάδες, η Μέγκαν Φοξ ανακοίνωσε στη διαδικτυακή κοινότητα πως είναι έγκυος στο πρώτο παιδί της με τον Μασίν Γκαν Κέλι. Το ζευγάρι μετά από μια κρίση που είχε περάσει στη σχέση του (και έμεινε χωριστά για κάποιο διάστημα), αποφάσισε να επανενωθεί, δίνοντας ακόμα μια ευκαιρία στην αγάπη του.

Η είδηση της εγκυμοσύνης της, μάλιστα, δημιούργησε την ψευδαίσθηση πως όλες οι διαφορές και οι διαφωνίες τους άνηκαν στο παρελθόν. Απ’ ότι φαίνεται, τα πράγματα δεν είναι έτσι.

Η Μέγκαν Φοξ και ο Μασίν Γκαν Κέλι χώρισαν λίγο καιρό πριν έρθει στον κόσμο το μωρό τους. Η δυσάρεστη είδηση κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με τα ξένα Μέσα να κάνουν λόγο για έναν πολύ έντονο καυγά ανάμεσα στο ζευγάρι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του TMZ, η απόφαση για τον χωρισμό πάρθηκε το Σαββατοκύριακο, μετά την ημέρα των Ευχαριστιών, δηλαδή στις αρχές του Δεκέμβρη.

#MeganFox and #MachineGunKelly have split just months before the arrival of their baby, #TMZ has learned 💔 #Exclusive story here: https://t.co/zfmiTQDWfR pic.twitter.com/seO0X7jJK8

— TMZ (@TMZ) December 10, 2024