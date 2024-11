Η Μέγκαν Φοξ είναι έγκυος στο πρώτο παιδί της με τον MGK - Η δημόσια ανακοίνωση

Η Μέγκαν Φοξ είναι ήδη μητέρα τριών παιδιών από τον πρώην σύζυγό της, Μπράιαν Όστιν Γκριν, ενώ ο MGK έχει μία κόρη

Η Μέγκαν Φοξ είναι έγκυος στο πρώτο παιδί της με τον αρραβωνιαστικό της, MGK (Μασίν Γκαν Κέλι). Τι κι αν εμείς τους αφήσαμε χωρισμένους, εκείνοι όχι μόνο επανασυνδέθηκαν, αλλά τώρα περιμένουν με χαρά και ανυπομονησία τον καρπό του έρωτά τους. Η σχέση τους ξεκίνησε το 2020 και παρά τα σκαμπανεβάσματα που υπήρξαν, πλέον είναι αχώριστοι.

Την ευχάριστη είδηση της εγκυμοσύνης αποκάλυψε η Μέγκαν Φοξ μέσα από μια ανάρτηση στον λογαριασμό της στο IG. Η ηθοποιός δημοσίευσε δύο φωτογραφίες - στην πρώτη φαίνεται η φουσκωμένη κοιλιά της, ενώ στη δεύτερη μας δείχνει το θετικό τεστ εγκυμοσύνης. «Τίποτα δεν είναι πραγματικά χαμένο. Καλώς ήρθες πίσω», σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Η Μέγκαν Φοξ είναι ήδη μητέρα τριών παιδιών από τον γάμο της με τον πρώην σύζυγό της, Μπράιαν Όστιν Γκριν, ενώ ο Μασίν Γκαν Κέλι (MGK) είναι πατέρας μιας 15χρονης κόρης που απέκτησε στα 19 του με την πρώην σύντροφό του, Έμα Κάνον. Οι δυο τους είναι πανέτοιμοι γι’ αυτό το νέο κεφάλαιο που θα ανοιχτεί στη ζωή τους, επισφραγίζοντας τον έρωτά τους.

Να θυμίσουμε πως την περασμένη άνοιξη, η Μέγκαν Φοξ είχε παραδεχτεί δημόσια πως ο αρραβώνας της με τον Μασίν Γκαν Κέλι (MGK) είχε τελειώσει. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της είχε εξομολογηθεί: «Πρόκειται για την ‘’αδελφή ψυχή’’ μου και θα υπάρχει πάντα μια σύνδεση μαζί του, ό,τι και να γίνει. Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ποια θα είναι η σχέση μας, αλλά πάντα θα είμαι συνδεδεμένη μαζί του με κάποιο τρόπο. Πέρα από αυτό δεν είμαι πρόθυμη να πω κάτι παραπάνω».

Megan Fox Is Pregnant, Expecting First Baby With Machine Gun Kelly https://t.co/OTIFFtbWrH