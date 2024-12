«The Pop Feminomenon»: Το 2024 ήταν η χρονιά που οι γυναίκες επαναπροσδιόρισαν την pop με τους δικούς τους όρους

Τον τελευταίο χρόνο, οι Τσάπελ Ρόουν, Σαμπρίνα Κάρπεντερ, Charli Xcx, Τέιλορ Σουίφτ, Τάιλα, Μπίλι Άιλις, SZA, Αριάνα Γκράντε, Ροζαλία, και πολλές ακόμα γυναικείες φιγούρες αποδεικνύουν ότι η μουσική είναι γυναικεία υπόθεση

Aκριβώς πριν 5 χρόνια, το 2019, το BBC δημοσίευσε μια έρευνα αναφορικά με το αυξανόμενο χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στον κόσμο της pop. Τα στοιχεία της Official Charts έδειξαν πως τρεις φορές περισσότεροι άντρες είδαν τα ονόματά τους στα 100 πιο δημοφιλή τραγούδια το 2018, για το Ηνωμένο Βασίλειο. Στη λίστα, ήταν 91 άντρες και μόλις 30 γυναίκες. Στο μεταξύ, άλλη έρευνα στις ΗΠΑ, αποκάλυψε πως μεταξύ 2013 και 2018, πάνω από 90% όλων των υποψηφίων για Grammy, ήταν άντρες. Εκείνη την χρονιά, το 2018, μόνο μία γυναίκα κέρδισε βραβείο και εκείνη ήταν η Αλίσια Κάρα. Δεν το έλεγες και ελπιδοφόρο αυτό.

Λίγα χρόνια αργότερα, ο κόσμος ανήκει στις γυναίκες που αναδιαμορφώνουν την pop σκηνή, με τον δικό τους τρόπο. Τον τελευταίο χρόνο, οι Τσάπελ Ρόουν, Σαμπρίνα Κάρπεντερ, Charli Xcx, Τέιλορ Σουίφτ, Τάιλα, Μπίλι Άιλις, SZA, Αριάνα Γκράντε, Ροζαλία, και πολλές ακόμα γυναικείες φιγούρες αποδεικνύουν ότι η μουσική είναι γυναικεία υπόθεση. Το είδαμε να συμβαίνει στα βραβεία Grammy 2024, που πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο Φεβρουάριο, όπου μόνο ένας άνδρας καλλιτέχνης, ο Τζον Μπατίστ, ήταν υποψήφιος για το άλμπουμ της χρονιάς, τον δίσκο της χρονιάς και το τραγούδι της χρονιάς. Αλλά, οι γυναίκες κέρδισαν και στις τρεις κατηγορίες, ενώ οι υποψηφιότητες για τα βραβεία του 2025 έχουν απλώς εδραιώσει αυτήν την υπεροχή.

Το περασμένο καλοκαίρι, κανείς δεν μπορούσε να ξεφύγει από τις φωτογραφίες και τα βίντεο του Eras Tour, την πιο επιτυχημένη περιοδεία της Τέιλορ Σουίφτ. Είναι η περιοδεία με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών; Πιθανότατα, είναι. Αλλά δεν τελειώνει εκεί. Το «The Tortured Poets Department», το 11ο στούντιο άλμπουμ της, φαίνεται πως θα γίνει το πιο εμπορικό άλμπουμ του 2024. Και κάπου εδώ, να μην ξεχνάμε ότι η Τέιλορ Σουίφτ βρέθηκε στη 2η θέση των καλύτερων pop καλλιτεχνών του 21ου αιώνα και προφανώς στις 100 πιο ισχυρές γυναίκες του πλανήτη για το 2024, από το Forbes.

Η Charli xcx είναι ένα άλλο pop φαινόμενο, με το άλμπουμ της «Brat» που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο, να φέρνει μια επανάσταση στον τρόπο ζωή της. Πέρα από το ότι εκατομμύρια memes βασίστηκαν εκεί, η καλλιτέχνιδα δημιούργησε μια νέα φιλοσοφία ζωής, αλλάζοντας τον ορισμό της λέξης «brat» για να περιγράψει έναν άνθρωπο με αυτοπεποίθηση που χαρακτηρίζεται από «μια ανεξάρτητη και ηδονιστική συμπεριφορά». Και έγινε η λέξη που ακούγαμε από όλους τους Gez Zers το καλοκαίρι, και προφανώς η λέξη της χρονιάς από το Collins.

Στα τραγούδια και τα άλμπουμ της, η Charli xcx εκθέτει τη ζήλια και την κακία μαζί με την αυτοαμφισβήτηση και τον υπαρξισμό. Τα «Girl, so confusing» και «Sympathy is a knife» εκθέτουν το ψέμα της άνευ όρων γυναικείας αλληλεγγύης, ενώ τα «Rewind» και «I think about it all the time» βρίσκουν την τραγουδίστρια και τραγουδοποιό να αποζητά την απλότητα της κοριτσίστικης ηλικίας.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ έφτασε στο No1 στα charts πέντε φορές, με τα «Espresso» και «Please Please Please» να βρίσκονται στην κορυφή των charts δύο φορές. To όνομά της άρχισε να κάνει το «μπαμ» σε μια επισφαλή στιγμή, αλλά με τον δικό της τρόπο, πρόσθεσε τη φωνή της στη μάχη των γυναικών να απορρίψουν τις προσδοκίες της κοινωνίας για εκείνες. Η μουσική και της, είναι το πιο τρανταχτό παράδειγμα. Δεδομένου του πόσο οι Gen Zers έχουν αλλάξει και τον τρόπο για τον οποίο μιλούν για το σεξ, η επιτυχία των ανοιχτά σεξουαλικών στίχων και ερμηνειών της Κάρπεντερ είναι περίεργη. Ωστόσο, η προσέγγισή της στο σεξουαλικό περιεχόμενο θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί η μουσική της έχει απήχηση. Γιατί κατανοεί τη συνεχώς μεταβαλλόμενη δυναμική της επιθυμίας.

Το 2024, ήταν η χρονιά του «pop femininomenon», κι αυτό δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς.