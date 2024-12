Μπλέικ Λάιβλι: Η Κόλιν Χούβερ τη στηρίζει δημόσια, μετά τη μήνυσή της κατά του Τζάστιν Μπαλντόνι - “Ήσουν ειλικρινής από την πρώτη ημέρα”

Η συγγραφέας του “It Ends With Us”, Κόλιν Χούβερ, στηρίζει δημόσια την Μπλέικ Λάιβλι, μετά τη μήνυση για σεξουαλική παρενόχληση κατά του Τζάστιν Μπαλντόνι

Η Μπλέικ Λάιβλι και ο Τζάστιν Μπαλντόνι βρίσκονται στο επίκεντρο του σχολιασμού και του ενδιαφέροντος τα τελευταία εικοσιτετράωρα. Αφορμή γι’ αυτή την προβολή στάθηκε η μήνυση που κατέθεσε η ηθοποιός και πρωταγωνίστρια του «Τελειώνει με εμάς», κατηγορώντας τον συμπρωταγωνιστή της για σεξουαλική παρενόχληση και δημιουργία τοξικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Ήδη, πριν από την προβολή της σειράς στη μεγάλη οθόνη, γνωρίζαμε ότι οι σχέσεις ανάμεσα στη Μπλέικ Λάιβλι και τον Τζάστιν Μπαλντόνι είναι τεταμένες. Οι δυο τους δεν κατάφεραν να συνεργαστούν με ηρεμία, αρμονία και σεβασμό, με αποτέλεσμα πολλές φορές να έρχονται σε σύγκρουση, δυσκολεύοντας τα γυρίσματα των σκηνών της δημοφιλούς ταινίας.

