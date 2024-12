Μαράια Κάρεϊ: Μάθαμε πόσα χρήματα κερδίζει κάθε χρόνο από το «All I Want For Christmas Is You». Δεν είσαι έτοιμος για αυτό

Το τραγούδι «είναι μια μηχανή του χρήματος»

Η Μαράια Κάρεϊ δεν έχει πάρει τυχαία τον τίτλο της «Βασίλισσας των Χριστουγέννων». Από το φθινόπωρο κάθε έτους, το τραγούδι της «All I Want for Christmas is You» παίζει στο πίσω μέρος του μυαλού μας on repeat, τη στιγμή που εμείς μετράμε αντίστροφα για τα Χριστούγεννα. Το είδαμε να συμβαίνει φέτος, όταν στο TikTok ήδη από τον Οκτώβριο υπήρχε παντού η μελωδία του (ίσως) πιο εμπορικού χριστουγεννιάτικου κομματιού. Τι κι αν κυκλοφόρησε το 1993, η επιτυχία του σήμερα είναι μεγαλύτερη από ποτέ.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το Spotify ανακοίνωσε ότι ύμνος των Χριστουγέννων ήταν το πρώτο εορταστικό τραγούδι που ξεπέρασε τα 2 δισεκατομμύρια streams παγκοσμίως. Επίσης, είναι το Νο. 1 τραγούδι παγκοσμίως την ημέρα των Χριστουγέννων κάθε χρόνο από το 2016. Και η δημοτικότητα του δεν μειώνεται, ούτε στο ελάχιστο: Τα συνολικά audio streams στις ΗΠΑ αυξήθηκαν σε 249 εκατομμύρια το 2023, περίπου 49% από 167 εκατομμύρια το 2019, σύμφωνα με τη Luminate, η οποία παρακολουθεί τα δεδομένα της μουσικής βιομηχανίας.

Το «All I Want for Christmas Is You» ήταν μέρος του τέταρτου άλμπουμ της τραγουδίστριας, του «Merry Christmas», και έγινε αμέσως παγκόσμια επιτυχία, καθώς βρέθηκε στην κορυφή των charts σε 26 χώρες. Τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του, συνεχίζει να σκαρφαλώνει ξανά στην κορυφή του Billboard Hot 100 και στα νούμερα streaming του Spotify μόλις έρθει η περίοδος των γιορτών.

Μαράια Κάρεϊ: Πόσα χρήματα βγάζει κάθε χρόνο;

Μόλις κυκλοφόρησε για πρώτη φορά, το τραγούδι επέφερε στη Μαράια Κάρεϊ 60 εκατομμύρια δολάρια σε δικαιώματα σύμφωνα με το Forbes, και έκτοτε η αξία του αυξήθηκε, προσθέτοντας εκατομμύρια στον πλούτο της τραγουδίστριας κάθε χρόνο. Η επιτυχία της, φυσικά, γέννησε αμέτρητες διασκευές από εμβληματικούς καλλιτέχνες, από την Αριάνα Γκράντε, έως τον Μάικλ Μπουμπλέ, και έχει διαπεράσει την pop κουλτούρα μέσω ταινιών όπως το Love Actually.

Σήμερα, σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, η Μαράια Κάρεϊ κερδίζει περίπου 2,5 εκατομμύρια δολάρια σε ετήσια πνευματικά δικαιώματα με βάση υπολογισμούς του Economist. Κάπου εδώ, να σημειωθεί πως άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι η New York Post υπολόγισε ότι ο αριθμός είναι ακόμη υψηλότερος, στα 3 εκατομμύρια δολάρια. Οι εκτιμήσεις του Billboard για τα έσοδα δείχνουν ότι το 2022 έβγαλε ίσως 2,7 έως 3,3 εκατομμύρια δολάρια, από τις λήψεις τραγουδιών και το on-demand streaming.

Αν και είναι δύσκολο να γνωρίζουμε το ακριβές ποσό που κερδίζει ετησίως η Μαράια Κάρεϊ από το τραγούδι, οι περισσότεροι υποστηρίζουν πως τα χρήματα είναι πολλά. Το τραγούδι «είναι μια μηχανή του χρήματος», δήλωσε ο Τζορτζ Χόουαρντ, καθηγητής στο Berklee College of Music και πρώην πρόεδρος της Rykodisc, μιας ανεξάρτητης δισκογραφικής εταιρείας. «Είναι ένα πραγματικό φαινόμενο», είπε.