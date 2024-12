Η Λίλι Άλεν και ο Ντέιβιντ Χάρμπορ μόλις χώρισαν: Η τραγουδίστρια ενεργοποίησε το προφίλ της σε εφαρμογή γνωριμιών

Η Λίλι Άλεν αναζητά τον έρωτα στο διαδίκτυο, μετά το τέλος του γάμου της με τον Ντέιβιντ Χάρμπορ

Η Λίλι Άλεν και ο Ντέιβιντ Χάρμπορ δεν είναι πια μαζί. Οι φήμες των τελευταίων εβδομάδων επιβεβαιώθηκαν έμμεσα από μια κίνηση της τραγουδίστριας, που δεν πέρασε απαρατήρητη. Η Λίλι Άλεν φαίνεται πως ενεργοποίησε το προφίλ της σε εφαρμογή γνωριμιών, αναζητώντας έναν καινούργιο έρωτα στο διαδίκτυο. Ο λόγος για τη «Raya», ένα dating app που δημιουργήθηκε το 2015 με σκοπό να φέρει κοντά τους celebrities.

Οι χρήστες της εν λόγω εφαρμογής φέρεται να υποστήριξαν πως εντόπισαν το προφίλ της Λίλι Άλεν την περασμένη εβδομάδα. Ακριβώς εκείνη τη χρονική περίοδο, η τραγουδίστρια εμφανίστηκε στο podcast που παρουσιάζει στο BBC «Sounds Miss Me?» χωρίς τη βέρα της, γεγονός που δημιούργησε ερωτηματικά. Προς το παρόν, κανένας από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει ανοιχτά την είδηση του χωρισμού τους.

Όσον αφορά στο προφίλ της Λίλι Άλεν στο dating app «Raya», η ίδια φαίνεται πως γράφει στο βιογραφικό της: «Ψάχνω κάποιον για να ξεκινήσω θεραπείες ζευγαριών», ενώ σημειώνει πως επισκέπτεται το Λος Άντζελες και τη Νέα Υόρκη. Η τραγουδίστρια δεν ξεκαθαρίζει, αν αναζητά φίλο ή σύντροφο, ωστόσο παραμένει ενεργή στον ιστότοπο.

Lily Allen's active Raya profile is revealed as marriage to David Harbour falls apart https://t.co/VX8IBChaPd

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 23, 2024