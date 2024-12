Ο Χιου Γκραντ ξεκίνησε ψυχοθεραπεία μετά από αυτή την ταινία. Ναι, πρόκειται για θρίλερ

Εξού και ο Χιου Γκραντ έχει συμμετάσχει σε μόλις δύο ταινίες τρόμου

Ο Χιου Γκραντ έχει πρωταγωνιστήσει σε μερικές από τις πιο διάσημες και επιτυχημένες ρομαντικές ταινίες, ένα είδος που αναμφίβολα του ταιριάζει. Φέτος, βέβαια, επέστρεψε στις κινηματογραφικές αίθουσες με ένα ψυχολογικό θρίλερ, το Heretic. Μια ταινία που απέσπασε ανάμεικτες κριτικές, αλλά έδωσε στον Βρετανό ηθοποιό την υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα στην κατηγορία «Καλύτερος Ηθοποιός σε Μιούζικαλ ή Κωμωδία».

Γιατί όμως τα γράφουμε αυτά; Γιατί ο Χιου Γκραντ μπορεί φέτος να πρωταγωνίστησε σε ταινία τρόμου μεν, δεν τα πάει καθόλου καλά με αυτό το είδος δε. Εξού και απέφευγε τα θρίλερ για περισσότερα από 30 χρόνια. Οι μονές ταινίες τρόμου που έχει συμμετάσχει προηγουμένως, είναι οι «The Lair of the White Worm» και «Night Train to Venice».

Υπάρχει λόγος βέβαια που ο Χιου Γκραντ απέφευγε το είδος. Όπως παραδέχθηκε ο ίδιος, «είναι πολύ τρομακτικές για μένα οι ταινίες τρόμου. Είδα τον ‘Εξορκιστή’ όταν ήμουν πολύ μικρός και από τότε κάνω θεραπεία. Ενώ πρόσφατα είδα κατά λάθος το ‘Midsommar’, επειδή νόμιζα ότι ήταν μια χαρούμενη σουηδική κωμωδία».

Πρόσφατα ο Χιου Γκραντ παραδέχθηκε, επίσης, πως θεωρεί απαίσιο τον χαρακτήρα του στην ταινία "Μια βραδιά στο Νότινγκ Χιλ”. Κατά τη διάρκεια συμμετοχής του στο “Scene Selection” του Vanity Fair, ο ηθοποιός τον περιέγραψε για την ακρίβεια ως «αξιολύπητο», «άθλιο» και «χωρίς τσαγανό».

«Υπάρχει μια σκηνή όπου οι παπαράτσι χτυπάνε την πόρτα και εγώ, αντί να προστατεύσω την ηρωίδα, απλώς την αφήνω να περάσει και να αντιμετωπίσει μόνη της την κατάσταση. Αυτό είναι απαίσιο» σχολίασε, αναφερόμενος στην Άννα Σκοτ, την οποία υποδύεται η Τζούλια Ρόμπερτς.