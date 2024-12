Η Μπιγιόνσε αρνείται ότι ο Jay-Z βίασε ανήλικη με τον Diddy: “Τον πιστεύει 100%”, αναφέρει πηγή

Η Μπιγιόνσε στηρίζει τον Jay-Z και πώς αλλιώς θα γινόταν άλλωστε, αφού φημολογείται ότι οι δυο τους έχουν υπάρξει συνδιοργανωτές κάποιων πάρτι του Diddy

Πριν από λίγες εβδομάδες, η είδηση πως μια ενήλικη - σήμερα - γυναίκα κατηγορεί τον Jay-Z ότι τη βίασε στα 13 χρόνια της σε ένα από τα περιβόητα πάρτι του Diddy, προκάλεσε σοκ στη μουσική βιομηχανία. Από την πρώτη στιγμή, ο γνωστός ράπερ διέψευσε τους ισχυρισμούς της συγκεκριμένης γυναίκας και απάντησε δημόσια, δείχνοντας έτσι με τη συμπεριφορά του πως δεν έχει κανέναν λόγο να κρυφτεί ή να παραμείνει σιωπηλός.

Η Μπιγιόνσε μπορεί να έχει κρατήσει ουδέτερη στάση όλο αυτό το διάστημα, ωστόσο είναι ξεκάθαρο πως στηρίζει τον σύζυγό της και αρνείται να πιστέψει ότι βίασε τη «Jane Doe» - όπως δηλώνεται στην αγωγή της - στα 13 χρόνια της, δηλαδή όσο χρονών είναι σήμερα η κόρη τους. Σύμφωνα με μια πηγή από το περιβάλλον του ζευγαριού, αυτή η είδηση έχει προκαλέσει αναστάτωση στην οικογένεια, όμως κανείς δεν πιστεύει ότι οι ισχυρισμοί της μηνύτριας ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Beyoncé 'sticking' by Jay-Z despite 'heartbreak' over age of his rape accuser https://t.co/2JXULf98gD

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 29, 2024