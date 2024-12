Η Κέιτ Μπεκινσέιλ έχει δυστυχώς πολλές ιστορίες αδικίας να μοιραστεί από τη δουλειά της ως ηθοποιός - Η ανάρτησή της στο Instagram

Η ηθοποιός μέσα από ανάρτησή της στο Instagram μίλησε ανοιχτά για τις δυσκολίες, την κακομεταχείριση και τις προσωπικές της εμπειρίες στον χώρο του κινηματογράφου

Κι ενώ η σκόνη από τη διαμάχη των Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαλντόνι δεν έχει ακόμη κάτσει, η Κέιτ Μπεκινσέιλ αποφάσισε να μιλήσει και η ίδια ανοιχτά για τις αδικίες που έχει βιώσει στην καριέρα της ως ηθοποιός. Σε ένα μεγάλο βίντεο που μοιράστηκε στο προφίλ της στο Instagram, αναφέρθηκε σε μερικά ανησυχητικά παραδείγματα παρενόχλησης και κακοποίησης που έχει βιώσει σε διάφορα κινηματογραφικά γυρίσματα τα τελευταία χρόνια.

Αν και υπογράμμισε ότι δεν έχει συναντήσει ποτέ την Λάιβλι ή τον Μπαλντόνι και δεν μπορεί να μιλήσει για όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας It Ends With Us, η Κέιτ ανέφερε: «Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό που αναδεικνύεται είναι το σύστημα που ενεργοποιείται όταν μια γυναίκα διαμαρτύρεται για κάτι που είναι πραγματικά προσβλητικό, ενοχλητικό ή επιβλαβές στη βιομηχανία αυτή.»

«Για παράδειγμα, έχω βρεθεί σε ταινία όπου στο τέλος της, με αποκαλούσαν μέσω του walkie-talkie, και μπροστά μου, "εκείνη η πουτ***α", επειδή είχα πει: "Είναι πολύ δύσκολο για μένα, ο συμπρωταγωνιστής μου είναι μεθυσμένος κάθε μέρα, προφανώς περνάει κάτι και έχω απόλυτη κατανόηση για αυτό, αλλά περιμένω – όπως και όλο το συνεργείο – έξι ώρες την ημέρα για να μάθει τα λόγια του"», αναφέρει.

«Έχω δει ομάδες ανθρώπων να στέκονται μπροστά μου λέγοντας: "Τι διάολο θα κάνουμε; Πώς θα την κάνουμε να φαίνεται ελκυστική;" Αυτό συμβαίνει σε όλες,» συνέχισε η ηθοποιός. «Με έβαλαν σε τόσο αυστηρό πρόγραμμα δίαιτας και γυμναστικής σε μια ταινία που έχασα εντελώς την περίοδό μου. Αυτό συνέβη δύο φορές.»

«Έχω τοποθετηθεί σε πολύ επικίνδυνες σκηνές μάχης, σε δύο διαφορετικές ταινίες με δύο διαφορετικούς ηθοποιούς, όπου… Κάποιες φορές υπάρχει ένας συγκεκριμένος τύπος ηθοποιού που παίρνει μια ικανοποίηση από το να έχει το δικαίωμα να βλάψει μια γυναίκα κατά τη διάρκεια μιας σκηνής μάχης,» περιγράφει η Κέιτ. «Εγώ τραυματίστηκα σε βαθμό που υπήρχαν αξονικές τομογραφίες που το αποδείκνυαν. Και με έκαναν να νιώσω ότι εγώ ήμουν το πρόβλημα».

«Με έχει αναγκάσει εκπρόσωπος δημοσίων σχέσεων που απασχολούσα να κάνω φωτογράφιση την επόμενη μέρα από την αποβολή μου,» περιγράφει ανατριχιαστικά η ηθοποιός και συνεχίζει: «και της είπα: "Δεν μπορώ, αιμορραγώ, δεν θέλω να πάω και να αλλάξω ρούχα μπροστά σε αγνώστους και να κάνω φωτογράφιση, αιμορραγώ από την αποβολή του παιδιού μου!’ Και μου είπε: "Πρέπει να το κάνεις, αλλιώς θα δεχθείς μήνυση"».

«Έχω περίπου 47 εκατομμύρια παρόμοιες ιστορίες,» συνέχισε η Κέιτ. «Στην ηλικία των 18, κάποιος από το συνεργείο που εμπιστευόμουν με χάιδεψε. Πήγα στην πρωταγωνίστρια, η οποία ήταν γνωστή για την υποστήριξή της στις γυναίκες, και της είπα: "Συνέβη αυτό" και μου απάντησε: "Όχι, δεν συνέβη"». Πήγα σε άλλη ηθοποιό και της είπα ότι μόλις με είχε κακοποιήσει αυτός ο άντρας και μου είπε, ‘Όχι, δεν σε κακοποίησε"».

Η Κέιτ πρόσθεσε ότι οι γυναίκες πρέπει να «απορροφούν» αυτήν τη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, καταλήγοντας: «Αυτό πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να σταματήσει. Και είμαι ευγνώμων στην Μπλέικ Λάιβλι που ανέδειξε το γεγονός ότι αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα του παρελθόντος, κανείς δεν το αντιμετωπίζει πια, αυτό συνεχίζεται. Και όταν συμβαίνει, ενεργοποιείται ένα σύστημα που σε καταστρέφει εντελώς — και είμαι σίγουρη ότι συμβαίνει και σε άλλες βιομηχανίες. Και απλά πρέπει να σταματήσει.»