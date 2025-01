Η πυρκαγιά στο Λος Άντζελες απείλησε τη βίλα του Μπεν Άφλεκ - Τον φιλοξενεί η πρώην του, Τζένιφερ Γκάρνερ

Η Palisades Fire έφτασε κοντά στην έπαυλη που αγόρασε ο Μπεν Άφλεκ, μετά τον χωρισμό του από τη Τζένιφερ Λόπεζ

Η τεράστια φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Τρίτης 07/01 στο Λος Άντζελες στην περιοχή περιοχή Pacific Palisades έχει κάψει τεράστιες εδαφικές εκτάσεις, σπίτια και αυτοκίνητα. Περίπου 30.000 άνθρωποι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους, μετά από ανακοίνωση της πολιτικής αρχής, που έκανε λόγο για «θανάσιμο κίνδυνο». Ανάμεσά τους και ο Μπεν Άφλεκ.

Ο γνωστός ηθοποιός - όπως και πολλά άλλα διάσημα πρόσωπα - μένουν στη συγκεκριμένη περιοχή, συνεπώς βίωσαν το άγχος και την αγωνία για την επόμενη ημέρα. Ο Μπεν Άφλεκ εντοπίστηκε από τους φωτογράφους να βρίσκεται στο αυτοκίνητό του, σε σημείο όπου επέτρεπε η πυροσβεστική και να παρακολουθεί τη μάχη που δινόταν με τις φλόγες. Ο ίδιος μετακόμισε στην εν λόγω κατοικία αξίας 20 εκατομμυρίων δολαρίων αμέσως μετά το διαζύγιό του από τη Τζένιφερ Λόπεζ, δηλαδή στα μέσα του 2024.

