Η Τζένιφερ Γκάρνερ συγκλονίζει για τις φωτιές στο Λος Άντζελες -"Έχασα μια φίλη που δεν πρόλαβε να φύγει εγκαίρως"

Παρά την προσωπική της θλίψη, δεν έμεινε αμέτοχη αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή προσπαθώντας να απαλύνει τον πόνο των πληγέντων

Η Τζένιφερ Γκάρνερ, μια από τις πιο αγαπημένες ηθοποιούς του Χόλιγουντ, ζει στο Pacific Palisades εδώ και 25 χρόνια.

Όμως, το ειδυλλιακό της σπίτι έγινε σκηνικό μιας ανείπωτης τραγωδίας όταν οι πυρκαγιές που σάρωσαν το Λος Άντζελες άφησαν πίσω τους καταστροφή και πόνο.

Σε μια συγκλονιστική συνέντευξη στο MSNBC στις 10 Ιανουαρίου, η Garner μίλησε για τη θλίψη της, αποκαλύπτοντας πως έχασε μια αγαπημένς της φίλη στις φλόγες.

"Δεν πρόλαβε να βγει εγκαίρως. Η καρδιά μου ματώνει για τους φίλους μου. Είναι μια ιδιαίτερα ευαίσθητη στιγμή για όλους μας", είπε με δάκρυα στα μάτια.

Η ηθοποιός περιέγραψε την αίσθηση ενοχής που νιώθει, καθώς το δικό της σπίτι παρέμεινε άθικτο, ενώ τουλάχιστον 100 οικογένειες φίλων της είδαν τα σπίτια τους να παραδίδονται στις φλόγες.

Παρά την προσωπική της θλίψη, η Garner δεν έμεινε αμέτοχη, αλλά θέλησε να αναλάβει δράση.

Στο πλευρό του διάσημου σεφ, Χοσέ Αντρές, ιδρυτή του World Central Kitchen, η Γκάρνερ προσπαθεί να απαλύνει τον πόνο των πληγέντων.

"Λόγω της δουλειάς μου με το Save The Children, επικοινώνησα με τον σεφ και του είπα: "Βάλτε με να δουλέψω. Τι μπορώ να κάνω για να βοηθήσω;" εξομολογήθηκε, δείχνοντας πόσο αποφασισμένη είναι να συμβάλει ενεργά.

Η Τζένιφερ Γκάρνερ δεν είναι απλώς μια λαμπερή ηθοποιός που ζει στον μικρόκοσμό της αδιαφορώντας για όλα όσα συμβαίνουν δίπλα της, αλλά ένα σύμβολο ανθρωπιάς.

Σε μια εποχή που οι φυσικές καταστροφές δοκιμάζουν την αντοχή μας, εκείνη αποδεικνύει ότι η δράση και η αλληλεγγύη μπορούν να γίνουν καταφύγιο παρηγοριάς για όσους το έχουν ανάγκη.

