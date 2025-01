Ντέιβιντ Λιντς: Πέθανε στα 78 χρόνια του ο σπουδαίος Αμερικανός σκηνοθέτης

Η απώλεια του Ντέιβιντ Λιντς αποτελεί μεγάλο πλήγμα για τον παγκόσμιο κινηματογράφο

Σε ηλικία 78 ετών απεβίωσε ο καταξιωμένος σκηνοθέτης Ντέιβιντ Λιντς. Η είδηση του θανάτου του έκανε τον γύρο του πλανήτη, προκαλώντας θλίψη στους θαυμαστές του και στους σινεφίλ, γενικότερα, μιας και επρόκειτο για μια σπουδαία προσωπικότητα του χώρου της υποκριτικής.

Λίγους μήνες πριν το τραγικό γεγονός, ο Ντέιβιντ Λιντς είχε εξομολογηθεί πως είναι άρρωστος. Είχε διαγνωστεί με εμφύσημα και όπως είχε αποκαλύψει, ήταν αδύνατον να σκηνοθετεί πια ταινίες και σειρές που απαιτούσαν φυσική παρουσία, αλλά μπορούσε να εργάζεται πάνω σε κινηματογραφικά projects εξ αποστάσεως.

Οι πυρκαγιές που ξέσπασαν στο Λος Άντζελες την προηγούμενη εβδομάδα φαίνεται πως ήταν μοιραίες για τον σκηνοθέτη, διότι επιβάρυναν την υγεία του. Σύμφωνα με τα ξένα μέσα, ο Ντέιβιντ Λιντς - που αντιμετώπιζε πολλαπλά αναπνευστικά προβλήματα - υπέστη καθολική αναπνευστική ανεπάρκεια και κατέληξε. Στις 20 Ιανουαρίου θα γινόταν 79 ετών.

Η ανακοίνωση της οικογένειας του Ντέιβιντ Λιντς για τον θάνατό του

Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του Ντέιβιντ Λιντς επιβεβαίωσε η οικογένειά του μέσα από μια ανάρτηση στο Facebook. «Στον κόσμο υπάρχει τώρα μια μεγάλη τρύπα που δεν είναι πια μαζί μας. Αλλά όπως θα έλεγε και ο ίδιος: “Δείτε το ντόνατ και όχι την τρύπα”», ανέφερε η λιτή ανακοίνωση.

Ο Ντέιβιντ Λιντς είναι ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από σπουδαίες και άκρως επιτυχημένες δουλειές στην Αμερική - κι όχι μόνο - όπως οι ταινίες «Μπλε Βελούδο», «Ο άνθρωπος ελέφαντας» και «Μαλχόλαντ Ντράιβ», για τις οποίες είχε τεθεί υποψήφιος για Όσκαρ. Παράλληλα, υπήρξε συνδημιουργός της σειράς «Twin Peaks» που γνώρισε, επίσης, μεγάλη επιτυχία.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Ντέιβιντ Λιντς προτάθηκε τέσσερις φορές για Όσκαρ. Το 2020, μάλιστα, του απονεμήθηκε ένα τιμητικό Όσκαρ για την προσφορά του στον κινηματογράφο. Οι δουλειές του συνδύαζαν στοιχεία τρόμου με στοιχεία του κλασικού ευρωπαϊκού σουρεαλισμού και κάθε μία από αυτές έχει το αποτύπωμά του. Οι ιστορίες του πάντα είχαν κάτι να «πουν».

Ποιος ήταν ο Ντέιβιντ Λιντς

Ο Ντέιβιντ Κιθ Λιντς γεννήθηκε στις 20 Ιανουαρίου του 1946 και ήταν Αμερικανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ηθοποιός, ζωγράφος, μουσικός, συγγραφέας και παραγωγός. Αποτέλεσε τον πιο περίφημο και αναγνωρισμένο Αμερικανό σκηνοθέτη σουρεαλιστικών ταινιών. Ήταν γνωστός για το ονειρικό και υπερρεαλιστικό στιλ του, καθώς και τα θέματα που ενώνουν την φιλμογραφία του, όπως η αποδόμηση της έννοιας της Αμερικής. To 2018 η λέξη Lynchian εντάχθηκε στο Αγγλικό Λεξικό της Οξφόρδης, με τον ορισμό της λέξης να είναι ο εξής: «Θυμίζει ή μιμείται τα έργα του David Lynch».

Ο Λιντς αρχικά ξεκίνησε ως ζωγράφος, αλλά λόγω μιας επιφοίτησης αποφάσισε να γίνει σκηνοθέτης κινηματογράφου (αν και συνέχισε, μέχρι το τέλος της ζωής του, να ζωγραφίζει). Έφτιαξε την πρώτη του ταινία μικρού μήκους, το «Six Men Getting Sick», το 1967, το οποίο επακολούθησε με άλλες ταινίες μικρού μήκους, με τις ποιο αξιοσημείωτες να είναι το «The Alphabet» (1968) και το «The Grandmother» (1970). To 1977 κυκλοφόρησε η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους του Λιντς, το «Eraserhead», το οποίο συμπεριλήφθηκε στη λίστα του «Sight and Sound» για τις 250 καλύτερες ταινίες όλων των εποχών.

To 1990 κυκολοφόρησε ίσως το πιο δημοφιλές έργο του Λιντς: Η τηλεοπτική σειρά «Twin Peaks». Το «Twin Peaks» έγινε ένα πολιτιστικό φαινόμενο, είχε ένα σημαντικό αντίκτυπο στον κόσμο των τηλεοπτικών σειρών (σύμφωνα με κάποιους, ανύψωσε την τηλεόραση σε τέχνη) και θεωρείται μια από τις καλύτερες και πιο σημαντικές σειρές όλων των εποχών. Παράλληλα, ο Λιντς σκηνοθέτησε το «Ατίθαση καρδιά», που κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Καννών. To 2001 κυκλοφόρησε η ταινία που πολλοί θεωρούν το αριστούργημα του Λιντς: Το «Οδός Μαλχόλαντ». Ονομάστηκε η καλύτερη ταινία του 21ου αιώνα από το BBC.