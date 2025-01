Άνθρωποι κατηγορούν το ChatGPT για τις καταστροφικές πυρκαγιές στο Λος Άντζελες. Τι συμβαίνει;

Σε μια ανησυχητική υπενθύμιση της πραγματικότητας, φαίνεται πως όσο εμείς «διψάμε» για γνώση τόσο το ChatGPT «διψάει» για τα αποθέματα νερού στον πλανήτη

Τι σχέση θα μπορούσε να έχει το ChatGPT και άλλα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης με τις καταστροφικές πυρκαγιές στο Λος Άντζελες και την έλλειψη νερού; Φαινομενικά καμία, θα σκεφτόταν κάποιος. Αλλά σε μια ανησυχητική υπενθύμιση της πραγματικότητας, αναλυτικό ρεπορτάζ των Times αποδεικνύει πως όσο εμείς «διψάμε» για γνώση, τόσο το ChatGPT «διψάει» για τα αποθέματα νερού στον πλανήτη.

«Κάπου, οι άνθρωποι που κατασκευάζουν τα AI chatbots επιλέγουν τους εσωτερικούς χώρους τους για τα πυραυλοφόρα σκάφη που θα χρησιμοποιήσουν για να αφήσουν τη γη και όλους εμάς να καούμε μαζί της», έγραψε ο καλλιτέχνης και ακτιβιστής, Ματ Μπερνστάιν σε ανάρτησή του στο IG. «Για μια αναζήτηση στο ChatGPT, χρησιμοποιείται 10 φορές περισσότερη ενέργεια από μια αναζήτηση στο Google. Η εκπαίδευση ενός μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης παράγει την ίδια ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα με 300 πτήσεις μετ' επιστροφής μεταξύ Νέας Υόρκης και Σαν Φρανσίσκο και πενταπλάσιες εκπομπές κατά τη διάρκεια της ζωής ενός αυτοκινήτου», τόνισε.

Στο ρεπορτάζ των Times, διαβάζουμε ότι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Riverside, μετά την έρευνά τους, κατέληξαν στο ότι η χρήση του chatbot για δέκα έως 50 ερωτήματα καταναλώνει περίπου δύο λίτρα νερού. Οι εταιρείες τεχνολογίας που αναπτύσσουν εργαλεία ΑΙ, χρησιμοποιούν νερό για ψύξη, παραγωγή ενέργειας και για την κατασκευή τσιπ.

Η μελέτη, με τίτλο «Making AI Less Thirsty», εξέτασε μια παλαιότερη έκδοση του ChatGPT (GPT-3) και θα δημοσιευτεί στο περιοδικό Communications of the ACM. Εκεί, ο Σάολει Ρεν, καθηγητής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στο Riverside, είπε ότι ο αρχικός υπολογισμός του αποτυπώματος νερού βασίστηκε σε έναν αριθμό από την OpenAI, που ανέπτυξε το ChatGPT, το 2020. Το πρόβλημα είναι ότι καθώς η χρήση ΑΙ συνεχίζει να επεκτείνεται, η ήδη μεγάλη χρήση ενέργειας και νερού θα αυξηθεί.

Οι διακομιστές που τροφοδοτούν τα AI chatbots στεγάζονται σε κέντρα δεδομένων και παράγουν πολλή θερμότητα. Ορισμένα κέντρα δεδομένων, όπως εκείνο της Microsoft στην Αϊόβα, το οποίο τροφοδοτεί το ChatGPT, βασίζονται σε τεράστιες ποσότητες νερού για να ψύξουν τον εξοπλισμό τους, ενώ άλλα καταναλώνουν πολλή ηλεκτρική ενέργεια με τη δημιουργία μεγάλων μονάδων που μοιάζουν με κλιματιστικά για να διατηρούν το σύστημα αρκετά κρύο. Ουσιαστικά, οι υπολογιστές είναι σαν καλοριφέρ, με το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειάς τους να μετατρέπεται σε θερμότητα. Ωστόσο, οι διακομιστές που είναι κατασκευασμένοι για τεχνητή νοημοσύνη επεξεργάζονται τεράστιες ποσότητες δεδομένων και έχουν μεγαλύτερη πυκνότητα ισχύος και μεγαλύτερες απαιτήσεις ψύξης.

Παρά το γεγονός πως τεχνολογικές εταιρείες όπως η Google, η Microsoft και η OpenAI είναι επιφυλακτικές σχετικά με τη χρήση ενέργειας, μια έρευνα του 2023 από το Associated Press ανακάλυψε ότι τα κέντρα δεδομένων της Microsoft στην Αϊόβα, που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπαίδευση του GPT-4 της OpenAI, χρειάστηκαν 11,5 εκατομμύρια γαλόνια νερού για την ψύξη των διακομιστών, δηλαδή το 6% της συνολικής παροχής νερού της περιοχής.

