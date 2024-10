Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προβλέψει συμπτώματα κατάθλιψης μέσω ανάλυσης λέξεων. Απίστευτο, αλλά αληθινό

Ερευνητές από το Yale απέδειξαν πως το ChatGPT μπορεί να προβλέψει μελλοντικές αλλαγές στη σοβαρότητα της κατάθλιψης

Μπορεί ο τόνος στον γραπτό λόγο και η χρήση συγκεκριμένων λέξεων να χρησιμοποιηθούν για να προβλέψουν συμπτώματα κατάθλιψης; Η τεχνητή νοημοσύνη αποδεικνύει πως ναι. Για την ακρίβεια, μια έρευνα του Yale το απέδειξε.

Ερευνητές του πανεπιστημίου, χρησιμοποίησαν το ChatGPT για να αποδείξουν πως οι γραπτές απαντήσεις των ανθρώπων σε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να προβλέψουν ποιος θα εμφανίσει συμπτώματα κατάθλιψης εβδομάδες αργότερα. Τα ευρήματα, τα οποία δημοσιεύτηκαν στις 16 Σεπτεμβρίου στο επιστημονικό περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences, υποδηλώνουν ότι οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες που μπορούν να αξιολογήσουν τη χρήση της γλώσσας ίσως να μπορούν να συμπληρώσουν και να βελτιώσουν την ψυχική υγεία.

Σήμερα, ένας αυξανόμενος όγκος ερευνών έχει αποκαλύψει μια σχέση μεταξύ της κατάθλιψης και της γλώσσας που χρησιμοποιεί ένας άνθρωπος. Για παράδειγμα, τα άτομα με κατάθλιψη χρησιμοποιούν περισσότερες αρνητικές συναισθηματικές λέξεις στα social media ή στον γραπτό λόγο, γενικότερα. Τώρα, όμως, οι ερευνητές του Yale θέλησαν να διερευνήσουν αν η γλώσσα μπορεί επίσης να δώσει πληροφορίες για τα μελλοντικά συμπτώματα κατάθλιψης σε κάποιον άνθρωπο.

Unsplash

Η έρευνα

Για να το κατανοήσουν καλύτερα αυτό, ζήτησαν από 467 συμμετέχοντες να συμπληρώσουν εννέα ανοιχτές ερωτήσεις σύντομης απάντησης και ένα ερωτηματολόγιο υγείας ασθενών (PHQ-9), το οποίο αξιολογεί τη σοβαρότητα της κατάθλιψης. Τρεις εβδομάδες αργότερα, όλοι οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ξανά το ερωτηματολόγιο PHQ-9. Χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο που ονομάζεται Linguistic Inquiry and Word Count (LIWC) οι ερευνητές εντόπισαν πόσες λέξεις στις γραπτές απαντήσεις των συμμετεχόντων στις ερωτήσεις σύντομης απάντησης είχαν θετικό ή αρνητικό συναισθηματικό τόνο. Ενώ οι βαθμολογίες σχετίζονταν με τη σοβαρότητα της κατάθλιψης τη στιγμή που οι συμμετέχοντες απαντούσαν στις ερωτήσεις, δεν προέβλεπαν τη σοβαρότητα της κατάθλιψης τρεις εβδομάδες αργότερα, διαπίστωσαν οι ερευνητές.

«Θέλαμε να εξετάσουμε τη σειρά των λέξεων και την πολυδιάστατη πτυχή της γλώσσας που έχει κεντρική σημασία για τη διαμόρφωση του συναισθηματικού τόνου», δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και διδακτορικός φοιτητής. «Τότε ήταν που αρχίσαμε να ενδιαφερόμαστε για το ChatGPT». Και όταν χρησιμοποίησαν τις νέες εκδόσεις του ChatGPT για να βαθμολογήσουν τον θετικό και αρνητικό τόνο των απαντήσεων των συμμετεχόντων, οι βαθμολογίες προέβλεψαν μελλοντικές αλλαγές στη σοβαρότητα της κατάθλιψης.

Αυτό το εύρημα είναι ένα σημείο εκκίνησης που θέτει τα θεμέλια για πρόσθετες έρευνες. «Η ανάλυση της γλώσσας που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι προσφέρει επιπλέον πληροφορίες που δεν έχουν σήμερα οι κλινικοί γιατροί και η προσέγγισή μας θα μπορούσε να αποτελέσει έναν διαφορετικό τρόπο αξιολόγησης των ασθενών τους από τους κλινικούς γιατρούς», δήλωσε ο ερευνητής.