Οι 11 μοναδικές ατάκες του Ντέιβιντ Λιντς που δείχνουν γιατί ήταν ξεχωριστός

Ο εμβληματικός Ντέιβιντ Λιντς μέσα από 11 δικές του ξεχωριστές ατάκες

Οραματιστής, ένας από τους σημαντικότερους κινηματογραφιστές της εποχής του, πολυβραβευμένος, στοχαστής και θιασώτης του σουρεαλισμού. Ο σκηνοθέτης, εικαστικός, μουσικός και ηθοποιός, Ντέιβιντ Λιντς έφυγε από τη ζωή στις 15 Ιανουαρίου του 2025, όμως αφήνει πίσω του σπουδαία παρακαταθήκη.

Με εμβληματικές ταινίες όπως The Elephant Man (1980), Blue Velvet (1986), Mulholland Drive (2001), Wild at Heart (1990), Dune (1984), Lost Highway (1997), The Straight Story (1999) και Inland Empire (2006) ο Λιντς απέκτησε παγκόσμια φήμη και πιστούς «οπαδούς».

