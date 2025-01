Ο Χένρι Καβίλ έγινε πατέρας για πρώτη φορά - Γέννησε η σύντροφός του, Νάταλι Βισκούσο

Το ζευγάρι υποδέχτηκε το πρώτο του παιδί, μετά από τέσσερα χρόνια σχέσης

Ο Χένρι Καβίλ, ο ηθοποιός που έχει ερμηνεύσει μια σειρά από αγαπημένους ρόλους στον κινηματογράφο, βιώνει αυτή τη στιγμή μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ζωής του, καθώς πρόσφατα έγινε πατέρας.

Η σύντροφός του, η παραγωγός Νάταλι Βισκούζο, έφερε στον κόσμο το πρώτο τους παιδί, μετά από τέσσερα χρόνια σχέσης γεμάτα αγάπη και αμοιβαία στήριξη.

Αυτό έγινε μυστικά, λίγο καιρό πριν, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, μια κοινή απόφασή τους, αφού όλο το διάστημα που είναι μαζί, διατηρούν ένα χαμηλό προφίλ.

Henry Cavill and Natalie Viscuso are engaged! Hollywood hunk's girlfriend steps out with huge diamond ring on her wedding finger - as the couple welcome their first baby to the world https://t.co/H99eUBIdBd

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 18, 2025