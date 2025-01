Αντζελίνα Τζολί - Μπραντ Πιτ: Ο γιος τους, Παξ εμπλέκεται σε νέο ατύχημα με το ποδήλατό του, 6 μήνες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του

O Παξ οδηγούσε με τα χέρια του μακριά από το τιμόνι λίγο πριν από τη σύγκρουση

Ο γιος της Αντζελίνα Τζολί, Παξ βρέθηκε για άλλη μία φορά στο επίκεντρο των ΜΜΕ, όταν τράκαρε το ηλεκτρονικό του ποδήλατο στο Λος Άντζελες την Παρασκευή.

Το ατύχημα αυτό συνέβη μόλις έξι μήνες μετά από ένα σοβαρό περιστατικό που τον είχε οδηγήσει στην εντατική με τραύμα στο κεφάλι.

Angelina Jolie and Brad Pitt’s son Pax crashes e-bike again months after being hospitalized with head injury https://t.co/XPfS8qqlyh pic.twitter.com/CkW85YKemd

Ο 21χρονος Παξ, οδηγούσε το ηλεκτρονικό του ποδήλατο στη γειτονιά Los Feliz, την ίδια περιοχή όπου είχε σημειωθεί το προηγούμενο ατύχημα τον Ιούλιο.

Αυτή τη φορά, μετά από μια στροφή, το ποδήλατό του συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο, προκαλώντας ένα βαθούλωμα στην μπροστινή του πόρτα.

Ωστόσο, το ηλεκτρονικό ποδήλατό του φαίνεται να μην υπέστη ζημιές, και ο ίδιος, αν και σοκαρισμένος, ήταν καλά στην υγεία του, καθώς φορούσε κράνος.

#AngelinaJolie and #BradPitt's son, #PaxJolie-Pitt, keeps playing with fire ... because he crashed his e-bike again ... smashing into a car and causing major damage.



All we know about what happened 👉 https://t.co/YrQtGuRb3w



🎥: Backgrid pic.twitter.com/BnO8EQB0qp

— TMZ (@TMZ) January 24, 2025